歐洲5國控普亭毒殺政敵納瓦尼 俄羅斯反酸：誰會信這種鬼話

俄羅斯當局2024年2月16日通報異議人士納瓦尼身亡，當日波蘭民眾聚集俄國駐華沙使館外抗議。(路透)

歐洲五國14日聯合指控，俄羅斯利用箭毒蛙強效毒素殺害總統普亭 的頭號政敵納瓦尼 ，俄國 同日駁斥這是「西方宣傳騙局」，並反酸「什麼人會相信這種跟青蛙有關的鬼話」。

英國、法國、德國、瑞典及荷蘭等國聲明，根據毒理學調查分析納瓦尼遺體樣本認定，納瓦尼最可能死於「表巴蒂啶」（epibatidine）中毒，他是在俄國羈押中身亡，而「俄國擁有施用此毒物的手段、動機與機會」。

表巴蒂啶是源自南美洲箭毒蛙的強效毒素，並不存在俄國自然界。

異議人士納瓦尼2023年依「極端主義」罪名遭判入獄，2024年2月16日命喪北極圈以北的IK-3 聯邦監獄，這是蘇聯時期遺留的勞改營，別號「極地狼」。他去世前幾天的影片顯示，他的精神與健康狀況看似良好；但官方通報其臨終前出現癱瘓、劇痛與呼吸衰竭等症狀，與表皮巴啶中毒相符。

路透引述俄國官媒塔斯社報導，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）14日回應要西方國家拿出證據，「等檢測結果、相關物質成分公開後，我方會再行回應」。俄國駐倫敦使館則表示：「應該問問，什麼人會相信這種關於青蛙的鬼話。」

英國政府拒絕回應有關如何取得納瓦尼遺體樣本，以及在何地進行檢測。

歐洲刻意選在納瓦尼逝世滿兩周年之際，在慕尼黑安全會議開幕前公開發聲。

納瓦尼遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）14日參加慕尼黑安全會議表示：「從一開始我就確信我的丈夫是被人下毒的，但現在有了科學證據，感謝歐洲各國兩年來一絲不苟的工作，並揭露真相。」她強調，普亭殺了納瓦尼，普亭是個殺人犯，必須追究他的責任。