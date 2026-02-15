我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女八年等到匿名捐腎 術後兩天下床走路 醫稱奇蹟

川普分享歧視影片 歐巴馬首度回應：羞恥與禮節不復存在

歐洲5國控普亭毒殺政敵納瓦尼 俄羅斯反酸：誰會信這種鬼話

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯當局2024年2月16日通報異議人士納瓦尼身亡，當日波蘭民眾聚集俄國駐華沙使館外抗議。(路透)
俄羅斯當局2024年2月16日通報異議人士納瓦尼身亡，當日波蘭民眾聚集俄國駐華沙使館外抗議。(路透)

歐洲五國14日聯合指控，俄羅斯利用箭毒蛙強效毒素殺害總統普亭的頭號政敵納瓦尼俄國同日駁斥這是「西方宣傳騙局」，並反酸「什麼人會相信這種跟青蛙有關的鬼話」。

英國、法國、德國、瑞典及荷蘭等國聲明，根據毒理學調查分析納瓦尼遺體樣本認定，納瓦尼最可能死於「表巴蒂啶」（epibatidine）中毒，他是在俄國羈押中身亡，而「俄國擁有施用此毒物的手段、動機與機會」。

表巴蒂啶是源自南美洲箭毒蛙的強效毒素，並不存在俄國自然界。

異議人士納瓦尼2023年依「極端主義」罪名遭判入獄，2024年2月16日命喪北極圈以北的IK-3 聯邦監獄，這是蘇聯時期遺留的勞改營，別號「極地狼」。他去世前幾天的影片顯示，他的精神與健康狀況看似良好；但官方通報其臨終前出現癱瘓、劇痛與呼吸衰竭等症狀，與表皮巴啶中毒相符。

路透引述俄國官媒塔斯社報導，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）14日回應要西方國家拿出證據，「等檢測結果、相關物質成分公開後，我方會再行回應」。俄國駐倫敦使館則表示：「應該問問，什麼人會相信這種關於青蛙的鬼話。」

英國政府拒絕回應有關如何取得納瓦尼遺體樣本，以及在何地進行檢測。

歐洲刻意選在納瓦尼逝世滿兩周年之際，在慕尼黑安全會議開幕前公開發聲。

納瓦尼遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）14日參加慕尼黑安全會議表示：「從一開始我就確信我的丈夫是被人下毒的，但現在有了科學證據，感謝歐洲各國兩年來一絲不苟的工作，並揭露真相。」她強調，普亭殺了納瓦尼，普亭是個殺人犯，必須追究他的責任。

世報陪您半世紀

納瓦尼 俄國 普亭

上一則

馬查多：委內瑞拉之後 輪古巴、尼加拉瓜政權倒台

延伸閱讀

普亭已故政敵納瓦尼遺孀：科學證據證實他是被謀殺

普亭已故政敵納瓦尼遺孀：科學證據證實他是被謀殺
歐洲5國聯合聲明：已故普亭政敵納瓦尼死於毒殺

歐洲5國聯合聲明：已故普亭政敵納瓦尼死於毒殺
習近平罕見同日通話川普、普亭 籲美慎重處理對台軍售

習近平罕見同日通話川普、普亭 籲美慎重處理對台軍售
習普視訊：堅定捍衛二戰勝利成果 克宮：普亭上半年將訪華

習普視訊：堅定捍衛二戰勝利成果 克宮：普亭上半年將訪華

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
英國王儲威廉王子（右）和夫人凱特（左）1月20日在蘇格蘭史特靈英國國家冰壺學院與冬季奧運及帕運英國代表隊會面。路透

艾普斯坦檔案導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

2026-02-09 10:22
英國廉航Jet2一架飛機2018年7月29日自西班牙馬略卡島帕爾馬機場起飛。(路透)

高空大亂鬥 英國廉航乘客走道互毆 機艙見血緊急改降

2026-02-14 09:21

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
賣血最大國 全美每天20萬人賣血維生 去年達47億元

賣血最大國 全美每天20萬人賣血維生 去年達47億元
新規上路醫保名單大洗牌 長期看同一醫師保險突被拒

新規上路醫保名單大洗牌 長期看同一醫師保險突被拒