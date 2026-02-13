我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擬放寬部分鋼鋁製品關稅救民調 官員也嫌執行起來太麻煩

美軍第二艘航艦開赴中東 川普稱美伊談判約一個月見真章

貿易風向球新加坡示警：美國對等關稅真正影響可能在未來幾個月浮現

編譯劉忠勇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
分析師指出，儘管新加坡國內經濟目前看來避開了全球貿易動盪的沉重打擊，但依然相當脆弱。（路透）
分析師指出，儘管新加坡國內經濟目前看來避開了全球貿易動盪的沉重打擊，但依然相當脆弱。（路透）

新加坡歷經地緣政治緊張局勢和關稅衝擊動盪的一年後，經濟表現大致無礙。不過，這個城市國家警告，最糟糕的情況尚未到來。

新加坡總理黃循財本周預算報告時說：「儘管壓力日增，全球經濟表現仍比預期更具韌性，體制也維持運作，」「然而，今年可能不會這麼幸運。」

新加坡身為全球高度開放的經濟體，特別容易受到全球貿易干擾。這座金融、商務與航運中心既是連接中國和西方的關鍵管道，也是全球化時代主要的受益者。

新加坡經濟去年成長5%，優於預期，主要受到兩大因素支撐：企業在美國關稅實施前提前拉貨，以及全球AI投資浪潮的提振。新加坡還調高了2026年的經濟預測，不過成長力道預期將會放緩。

黃循財表示，美國總統川普去年4月公布的「對等」關稅措施，全面影響很可能在未來幾個月開始浮現，反映全球各國保護主義抬頭，貿易成長也放緩。

美國給予新加坡的對等關稅率僅 10%，其他多數鄰國則面臨至少19%的關稅。

他指出，美國1月緝捕委內瑞拉前總統馬杜洛，加上伊朗和美國之間敵意加深，今年地緣政治局勢更加緊張。

他說：「隨著壓力累積、容錯餘地縮小，全球體制的韌性將面臨更嚴峻考驗。在這個變了樣的世界，追求成長更加困難。」

黃循財也對「全球經濟日益脆弱的跡象」發出警告，尤其是公共債務上升及資產價位過高相關的風險。

由於2025年第4季表現優於預期，星國貿易部本周將新加坡2026年GDP成長預測從原本的1%至3%，上修為2%至 4%。去年第4季GDP年成長率為6.9%，高於先前預估的5.7%。

這波成長主要受到去年全球AI投資熱潮所帶動，成為新加坡的高科技製造商的利多。星展銀行資深經濟學家蔡漢騰（Chua Han Teng）說：「2025 年提振新加坡製造業和貿易相關服務業的全球人工智慧順風，看來會持續到2026年初，目前漸趨成熟的科技上升周期尚未顯露疲態。」

今年預計還有多座斥資數十億美元的生產基地將啟用，包括美光（Micron）的先進封裝廠，以及聯電和世界先進的晶圓廠。

蔡漢騰指出，儘管新加坡國內經濟目前看來避開了全球貿易動盪的沉重打擊，但依然相當脆弱。他說：「受制於這些持續存在的外部關稅阻力，新加坡的非電子產品出口很可能面臨下行壓力。」

世界日報 陪您半世紀

新加坡 關稅 AI

上一則

美1月曾秘運6千星鏈 暗挺伊朗反政權運動超乎外界想像

下一則

立陶宛總理稱台灣代表處可改「台北」 總統：決定權在台灣

延伸閱讀

紐約聯邦準備銀行報告打臉川普 加徵關稅負擔 90%落在美企、民眾

紐約聯邦準備銀行報告打臉川普 加徵關稅負擔 90%落在美企、民眾
2026財政年度 美國赤字恐逾1.85兆元

2026財政年度 美國赤字恐逾1.85兆元
星國公布新年度預算 喊打造全球AI中心

星國公布新年度預算 喊打造全球AI中心
川普引發疑美論？北約傳統盟國民眾認為美國不可靠 對嚇阻外敵沒信心

川普引發疑美論？北約傳統盟國民眾認為美國不可靠 對嚇阻外敵沒信心

熱門新聞

司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
英國王儲威廉王子（右）和夫人凱特（左）1月20日在蘇格蘭史特靈英國國家冰壺學院與冬季奧運及帕運英國代表隊會面。路透

艾普斯坦檔案導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

2026-02-09 10:22

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因