高市早苗下月晤川普 與中對話交流「持開放態度」

高市早苗（左）表示3月將訪華府與川普總統(右)以日美同盟為基礎廣泛會談；她也表示會與中國發展穩定關係。圖為川普去年訪問日本。（美聯社）

甫贏得眾議院勝選的日本 首相高市早苗 9日表示，她計畫下月訪問美國，與美國總統川普 深入討論全球議題，並以日美同盟為軸心，加強日美韓、日美菲、日美澳，以及與義大利、英國和全球南方（Global South）的合作。

至於對中國的關係，高市僅重申日本政府一貫立場是推進「戰略性互惠關係」，全面發展具建設性且穩動的日中關係，並在維持各層級溝通的同時，從國家利益的角度出發，冷靜應對。

高市表示，穩定的政治基礎將成為推進強有力外交的重要支撐。今年時逢前首相安倍晉三提出「自由開放的印太」10周年，將進一步推動發展。

贏得壓倒性勝利的高市早苗被問到為什麼沒參加選前NHK的辯論，她表示因為輔選行程滿檔，而且手也握傷。9日記者會上可看到高市包紮的右手。（歐新社）

高市早苗也宣布將設立國家情報局，以及強化外資審查的「對日外國投資委員會」，將相關法案提交國會，並提前修訂安全保障三文件，徹底強化安全保障政策。

在國內議題部分，高市強調「負責任的積極財政」等議題，她會推動政見2年將食品消費稅歸零。

日本眾院選舉465席確定，高市帶領自民黨單獨拿下316席，是二戰後日本政黨首度跨越眾院三分之二絕對多數門檻，也寫下戰後單一政黨最多席次紀錄，是自民黨史上最佳選舉戰果，往後在減稅、擴大軍事支出與修憲等關鍵議程上握有更大推進空間。

選情明朗後，川普在社群平台發文，祝賀高市及自民黨獲得壓倒性大勝，盛讚高市是「備受尊重與歡迎的領袖」，「她果斷且明智宣布改選，最終大獲成功」。

川普並祝福高市，「推動保守、以實力求和平的施政議程時大獲成功」，並表示「日本人踴躍投票，這些優秀的人民將永遠得到我強而有力的支持」。

高市9日在X平台回應，「衷心感謝川普總統暖心致意，期待今年春天拜訪白宮，並持續與美方合作，強化日美同盟」。高市預計3月19日赴白宮會晤川普，將是她就任首相後首度訪美；隨後川普將在4月出訪中國。

64歲的高市將在18日的特別國會首相指名選舉被選為新首相。她9日以自民黨總裁身分舉行勝選記者會，提到下月訪問美國，將與川普總統「就全球問題進行深入討論」，並將以日美同盟為基礎，與南韓、澳洲和菲律賓等國加強合作。

高市也重申將提前修改安保三文件，以及修改憲法的意願。她說，「憲法告訴我們國家的理想形象。我們將繼續推進憲法修正工作」。

高市早苗去年11月在國會就「台灣有事」進行答辯，引發中日摩擦，她9日談到對中外交，稱推進戰略互惠關係的方針不變，「我國對於與中國進行各種對話持開放態度。我們已經有意見交流，未來也會持續交流。不過，我們會基於國家利益，以冷靜且適當的方式處理相關事務」。