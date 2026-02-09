高市拚修「和平憲法」 實現安倍宿願

我的頻道

編譯茅毅／綜合報導
日本首相高市在大選中獲勝，達到修憲所需的三分之二席次，有可能嘗試修憲，改變自衛隊的地位。圖為日本自衛隊坦克於2021年演習實彈射擊。(美聯社)
日本首相高市在大選中獲勝，達到修憲所需的三分之二席次，有可能嘗試修憲，改變自衛隊的地位。圖為日本自衛隊坦克於2021年演習實彈射擊。(美聯社)

自民黨領導的日本執政聯盟一如民調推估在這次大選大勝，首相高市早苗應可穩定執政，並觸及修訂日本「安保三文件」與取消日本將防衛裝備移轉給外國的相關限制，甚至修改日本長期奉行的非核三原則，以及她的政治導師、已故首相安倍晉三畢生宿願：修憲這些在日本國內外均備受爭議且極敏感的議題。

高市2日在選前造勢活動中表明，希望透過修憲將自衛隊寫入條文，「以維護自衛隊尊嚴」，並讓其穩固地成為強大力量。

二戰後的日本憲法又被慣稱為「和平憲法」，其第九條載明日本人民衷心謀求基於正義及秩序的國際和平，永遠放棄以戰爭與武力威脅或使用武力作為解決國際爭端的手段，並為此「不保持陸海空軍和其他戰爭力量」，不承認日本擁有交戰權。

高市上述說法也不新鮮，安倍還提過將自衛隊明文化是旨在為「自衛隊違憲」的爭論畫下句點。他並主張，由於這部憲法自1947年實施以來從未修過，等於日本人民「從沒機會」表達自己對憲法的意向。然而即使兩度拜相的安倍共執政約十年之久，創日本憲政史紀錄，但仍抱憾而終。

現行日本憲法對修憲有嚴格規定，必須獲眾、參兩院三分之二以上席次贊成，再由國會正式提案後交付公投，並獲半數贊成才通過。在此次大選後，自民黨和日本維新會組成的執政聯盟雖牢牢掌控眾議院，但在共248席的參議院中，自、維兩黨目前僅擁有共120席。

在自民黨為這次選戰提出的安保政見中，包含取消「防衛裝備移轉三原則」的運用指引五類型，即不再侷限救援、運輸、警戒、監視及掃雷的「非戰鬥用途」裝備。在高市去年11月在日本眾院公開明言，「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態的脈絡下，未來台日在國防工業上合作或台灣引進日本具優勢的潛艦技術都不是不可能。

日本政府多位相關人士去年11月則透露，高市正在研究修改「國家安保戰略」等安保三文件的同時，修改非核三原則中的「不引進」。

已故美國前國務卿季辛吉就預言，五年內日本可能就擁有核武；他幾天後對華爾街日報做進一步的預言，即日本為了對抗中國，將自行研發大規模毀滅性武器(WMD)，快則三年、慢則七年就成為擁核國。

