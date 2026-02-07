日本眾議院選舉大雪中登場 日學者：將可能改變國家型態

我的頻道

記者黃雅慧／即時報導
日本首相兼自民黨總裁高市早苗。（路透）
日本第51屆國會眾議院選舉8日開始投票，此前民調預期高市早苗將取得壓倒性勝利。日本法政大學教授白鳥浩分析，高市將此次眾議院選舉變成了「首相選擇選舉」，完全不是以政策為中心，而是「選我（高市），或者不選我」的選舉。所以，這場選舉將是一場可能改變日本國家形態的選舉。

受到大風雪氣候影響，據日媒NHK報導，截至8日上午10點，投票率為3.72%。

路透報導，據多項民意調查，高市早苗領導的保守派聯盟預計將在眾議院465個席位中贏得約300個席位，比其目前保住的233個席位大幅增加。但8日日本將有大風雪氣候，一些選民將不得不冒著暴風雪投票，也有意見認為，8日任何投票率下滑，都可能放大有組織的投票集團的影響力。

對於這次選舉，全球關注高市當選之後國際走勢。就中日關係，澎湃新聞報導，白鳥浩指出，高市首相傾向於以個人判斷決定重大政策，缺乏與國際社會的協調能力，尤其是在亞洲地區，日本與中國的關係明顯惡化，這種惡化最終將對日本國民造成實際損害。

就日美關係，白鳥浩認為同樣並不穩定。在川普不斷向日本提出購買美國產品、武器和導彈的要求下，日本被迫不斷提升自身防衛能力。然而，日本防衛能力的提升必然會刺激周邊國家同步加強軍備，從而破壞亞洲地區的安全平衡，增加偶發性衝突的風險。這是非常危險的趨勢。

白鳥浩說，如果自民黨獲得勝利，可能就會被解讀為「因為高市在，所以自民黨贏了」，那麼無論是黨內還是國會，都將幾乎無人能夠制衡她。野黨可能被徹底邊緣化，自民黨內部也難以形成有效牽制。

就日本內政而言，高市在選舉期間釋出允許日圓貶值訊號，白鳥浩認為，安倍時期可以承受這種政策，是因為當時處在通縮環境。但現在日本已處在明顯通膨階段。日元一旦持續貶值，國內物價就會不可避免地不斷上漲，普通民眾的生活壓力會越來越大。

此外，各黨高喊「減稅」吸引選票，但白鳥浩表示，各黨並未提出替代財政來源，當前日本政治已經被一種 「減稅型民粹主義」所支配。在這種情況下，日本經濟的整體信用正在被逐漸侵蝕，國債價格下跌、長期國債受益率上升、日元貶值。如果接下來連股票價格也開始下跌，日本經濟就會陷入「三重下跌」（貨幣下跌、國債下跌、股市下跌）。一旦出現這種局面，日本經濟將面臨非常嚴峻的風險。

日本第51屆眾院選舉將於8日開始投票並於當天計票。選民將對去年10月上台的首相高市早苗（自民黨總裁）的政權運營做出評判。圍繞眾院465個額定議席（小選區289個、比例代表176個），共有1284名候選人展開角逐。

日本 投票 高市早苗

