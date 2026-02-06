俄羅斯入侵兵推 美國缺席 北約慘輸1.5萬俄軍

根據去年底一場歐洲的兵推結論，顯示歐洲國家根本無力抵擋俄國的入侵。圖為2023年美製艾布蘭坦克在波蘭參加閱兵。（美聯社）

歐洲各國近期加快防務整備，評估與俄羅斯爆發衝突的可能性，但德國 5日公布的最新兵棋推演結果卻顯示，歐洲與北大西洋公約組織(NATO)在政治決策與即時反應上仍存在重大缺口，若俄方採取有限且精準的軍事行動，歐洲各國恐難以有效阻止俄軍入侵。

這場由德國「世界報」(Die Welt)與德國聯邦國防軍赫爾穆特-施密特大學(Helmut-Schmidt University)的德國兵棋推演中心(German Wargaming Center)於2025年12月共同舉辦，模擬俄國 以其位於歐洲的飛地加里寧格勒(Kaliningrad)於2026年10月出現人道危機為由，迅速占領立陶宛 西南部交通戰略樞紐馬里揚泊列(Marijampolė)。

本月4日公布的推演結果顯示，俄國只需要動用約1萬5000人的先遣部隊，就能在數日內摧毀北約的威信，控制波羅的海國家。

德國猶豫、波蘭未派兵跨境支援 改變戰局

在德國的兵推中，俄方的人道輿論成功製造灰色地帶，讓美國拒絕立即啟動北約第五條(Article 5)集體防禦規範伸援；德國態度遲疑，波蘭展開動員卻未派兵跨境支援，已部署在立陶宛的德國部隊也因俄軍無人機布雷而未介入，導致北約整體反應失靈。

在演習中扮演俄國總參謀長的維也納軍事分析家加迪(Franz-Stefan Gady)指出，遏阻的關鍵不僅止於軍事能力，更在於對方是否相信西方有決心行動，而「德國猶豫」就足以改變戰局。

華爾街日報報導，多名歐洲官員認為，俄國對北約的風險正在升高，原因包括歐洲與川普總統在格陵蘭、烏克蘭與貿易議題上的緊張關係，以及俄國全面轉向戰時經濟、加速再武裝與徵兵。

荷蘭國防部長布雷克曼斯(Ruben Brekelmans)警告，俄國可能在一年內調動大量兵力，並已加強北約邊境部署。

立陶宛：過度悲觀 芬蘭：俄陷烏戰不應高估

不過，立陶宛當局認為德國兵推過度悲觀。

立陶宛國安顧問馬圖利奧尼斯(Deividas Matulionis)表示，即便援軍未到，立陶宛軍隊也會投入作戰。

芬蘭總統史塔布指出，俄軍在烏克蘭陷入高成本消耗戰，顯示其能力有限，不應被高估。

安全分析人士則認為，俄國未必追求全面戰爭；德國前資深國防官員、慕尼黑安全會議(MSC)高階研究員的朗格(Nico Lange)指出，如果俄國的目標是削弱北約第五條(集體防禦條款)的可信度，其實不需要龐大軍力，而是政治意志。