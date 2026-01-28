川普重提「午夜重錘」催談判嗆動武 伊朗：手指已扣在扳機上

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
美國海軍「亞伯拉罕．林肯號」航艦。資料照片。(路透)
川普總統28日在真實社群發文，呼籲伊朗儘速「回到談判桌」，商定一份公平公正的協議，並強調「時間所剩不多」、「下次襲擊將更慘烈」。對此，伊朗回應稱，武裝部隊已將「手指扣在扳機上」，若美國發動軍事打擊，伊朗將「以前所未有的方式回應」。

川普呼籲伊朗回到談判桌前，達成公平合理、對各方有利的協議，放棄發展核武，「時間正流失，這事關重大！」川普還說，過去就曾敦促伊朗達成協議，伊朗不要，結果美國去年6月發動「午夜重錘」行動重創伊朗，「下次襲擊將更慘烈！」

伊朗外交部長阿拉奇在「X」發文表示：「我們英勇的武裝部隊已做好準備，手指扣在扳機上，將立即且強而有力地回應任何針對我們心愛的陸地、空域與海域的侵略。」

阿拉奇指出，伊朗從「12天戰爭」中汲取的寶貴經驗，得以作出更強、更快且更全面的回應。他表示，伊朗一向歡迎一項互利、公平且公正、建立在平等立場之上，且不受脅迫、威脅與恐嚇的核子協議，但前提是必須確保伊朗享有和平核能技術的權利，並保證不擁有核武，最後強調：「此類武器在我們的安全考量中毫無地位，我們從未尋求取得它們。」

每日郵報報導，經濟學人防務編輯喬希（Shashank Joshi）接受BBC訪問時表示，美國對伊朗發動攻擊「很可能在未來幾天內發生」，並補充說：「我們仍然走在一條通往大規模、具實質內容的美國軍事打擊的道路上。」伊朗駐聯合國代表團隨後表示，德黑蘭「已準備好在相互尊重與共同利益的基礎上展開對話」，但若受到挑釁，「將捍衛自身，並以史無前例的方式作出回應」。

伊朗 川普 聯合國

風暴克莉絲汀侵襲西班牙 馬德里罕見降雪交通中斷

