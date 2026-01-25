卡尼稱中型國家應聯手抗「美國霸權」 澳洲總理力挺

加拿大總理卡尼。（美聯社）

加拿大總理卡尼 （Mark Carney）與川普 總統（Donald Trump）在言語上互槓；卡尼批評強權國家將經濟整合當作武器、把關稅當作籌碼。澳洲 總理艾班尼斯（Anthony Albanese）力挺卡尼，說他3月將訪澳洲。

艾班尼斯今天在澳洲廣播公司（ABC）電視台談話時表示：「我的朋友卡尼將於3月來澳洲訪問，並在國會上發表演說。」

艾班尼斯說，他贊同卡尼在瑞士達沃斯（Davos）一場廣受好評的演講。

路透社報導，當時卡尼說，基於規則運轉的全球秩序已然「破裂」，他呼籲各國應看清楚這事實，必須接受這樣結果，而「中型強國」應聯手合作，避免成為美國霸權下的受害者。

卡尼在達沃斯論壇上表示，像加拿大這樣曾經在「美國霸權」時代繁榮發展的中等國家，必須看清現實已然改變，若只是一昧地「順從」，已無法保護自己免受大國侵略。

卡尼的演講招致川普的批評，川普指稱「加拿大是靠美國才活得下去」。

但艾班尼斯說：「我同意他（卡尼）的看法。」

澳加兩國在去年10月加深雙邊關係，簽署了協議要在關鍵性礦產及貿易方面擴大合作。