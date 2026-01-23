川普嘲諷盟軍「躲後方」 兩度赴阿富汗作戰的哈利發聲了

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
英國哈利王子2009年6月18日在英格蘭施洛普郡的英國皇家空軍（RAF）邵伯里基地出席拍照活動。(美聯社)
英國哈利王子2009年6月18日在英格蘭施洛普郡的英國皇家空軍（RAF）邵伯里基地出席拍照活動。(美聯社)

川普總統日前受訪貶低北約盟國，宣稱盟軍在阿富汗支援美國對抗塔利班（神學士）的戰事中，「待在後方一點，刻意離前線遠一些」。曾兩度派駐阿富汗的英國哈利王子對此呼籲，應「誠實且莊重談論」北約部隊的犧牲。

BBC報導，哈利23日向在阿富汗衝突中喪生的北約部隊致敬，其中包括457名英國軍人。他表示：「我曾在當地服役，在那裡結交終生的朋友，也失去了摯友。」

他指出，北約於2001年史上首次、也是迄今唯一一次啟動第五條款，「這意味著每一個盟國都有義務在阿富汗與美國站在一起，以維護我們共同的安全。盟友們回應了這項號召。」他進一步強調：「數以千計的生命自此徹底改變。為人父母者埋葬了兒女，孩子失去了父親或母親，無數家庭至今仍承受著這一切所付出的代價。」

哈利表示：「這些犧牲理應被誠實且莊重地談論，因為我們所有人依然團結一致，並始終忠於對外交與和平的捍衛。」

川普22日受訪時表示，「不確定」北約在美國遭受威脅時，是否能通過捍衛美國的「終極考驗」。他還說：「我們從來就不需要他們……他們會說自己派了一些部隊去阿富汗……是的，他們確實派了，但就是躲在後面一點，離前線遠遠的。」他並補充指出，美國對歐洲以及許多其他國家「一直都非常好」，「這必須是雙向的」。

川普在越戰期間曾五度獲得徵兵緩期，其中四次因學業原因，另一次則因骨刺。他對北約盟軍的批評不僅在國內引發爭議，加拿大與波蘭等盟國的部長級官員與政治人物也相繼表達譴責。

英國方面，首相施凱爾嚴詞批評川普，稱他的言論「侮辱且相當令人震驚」，呼籲川普為此道歉。不分黨派的政治人物、阿富汗傷殘軍人與軍眷，亦一致表達不滿。

白宮同一天發出聲明，仍強調川普沒有錯。聲明指出：「美國對北約的貢獻遠超其他國家，總統成功促成北約盟友承諾將支出提高至5%，正協助歐洲為自身防衛承擔更大責任。美國是唯一有能力保護格陵蘭島的北約夥伴，總統此舉是在推進北約的整體利益。」並未回應施凱爾提出的道歉建議。

