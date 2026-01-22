911為美國揮軍阿富汗 川普卻諷北約盟友當時「躲後方」引發憤慨

川普總統22日離開世界經濟論壇、返回華府途中，在空軍一號上接受媒體採訪。(美聯社)

美國發生911恐怖攻擊事件後，北約 史上唯一一次啟動共同防禦條款，各盟國派出數千名部隊前往阿富汗 ，期間超過一千名非美籍軍職人員戰死沙場。然而，川普 總統卻再次貶低北約盟國，宣稱盟軍在阿富汗支援美國對抗塔利班（神學士）的戰事中，「待在後方一點，刻意離前線遠一些」。

衛報與BBC報導，美國是北約創始國之一，但川普一再質疑其他31個成員國是否會在美國面臨威脅時挺身而出。他在22日接受福斯新聞採訪時表示，「不確定」北約在美國遭受威脅時，是否能通過捍衛美國的「終極考驗」。

川普說：「我們從來就不需要他們……他們會說自己派了一些部隊去阿富汗……是的，他們確實派了，但就是躲在後面一點，離前線遠遠的。」他並補充指出，美國對歐洲以及許多其他國家「一直都非常好」，「這必須是雙向的」。

在此之前，川普本周稍早也曾發表過類似言論，形容北約被「高估了」，並質疑成員國在危機時刻的應對意願。他在前往瑞士出席世界經濟論壇前表示：「我知道我們一定會去救北約，但我真的很懷疑，他們是否會來救我們。」

川普的言論很可能進一步加劇美國與盟友之間的緊張關係，在英國已引發新一波跨黨派反彈。執政黨、工黨的國會議員、下院外交事務委員會主席索恩伯里（Emily Thornberry）直言，這番言論對在阿富汗戰爭中陣亡的457名英國軍人而言，是「絕對的侮辱」。

曾於阿富汗服役的保守黨國會議員奧貝斯-傑克蒂（Ben Obese-Jecty）表示，「看到我們國家的犧牲，以及我們北約夥伴的犧牲，被如此廉價地對待，令人感到悲哀」。荷蘭外交部長范維爾（David van Weel）接受BBC新聞節目訪問時，也駁斥川普的說法「錯了」，並指出歐洲人曾為支援在阿富汗的美國部隊「流血」。

川普則在「真實社群」最新發文寫道：「也許我們真的該讓北約接受一次考驗：啟動第五條款，叫北約來這裡，幫我們守住南部邊境，別再讓非法移民繼續入侵，這樣一來，就能把大量邊境巡邏人員騰出來，去做其他工作。」