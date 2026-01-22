日本也有疑美論？從期待到憂心 學者：被美遺棄恐懼加深

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
川普總統（右）與日本首相高市早苗（左）。(路透資料照片)
川普總統（右）與日本首相高市早苗（左）。(路透資料照片)

川普總統第二任期開始之前，日本的保守團體從右傾媒體到政界人士，普遍將他的回鍋視為日本擴大對美國貿易、並鞏固東京作為華府區域安全樞紐地位的黃金機遇。然而，川普重返白宮滿一年，那些原本預期日本能在貿易與防務上同步受益的評論者，如今態度已明顯轉趨悲觀。

南華早報報導，對於日本的保守派而言，川普第二任期端出的施政方向，與他們一年前的想像大相逕庭；在貿易戰陰影下，以及華府在多條戰線上對盟友施壓、區域安全緊張升高之際，原本對穩定性與可預測性的期待已逐漸消散。在貿易層面，他們憂心美國對日本出口產品加徵關稅；在安全層面，則擔心美國不再扮演日本防務的保證者，且在回應東京對中國崛起的疑慮上，幾乎未能發揮安撫作用。

從極右翼的產經新聞，到保守派智庫國家基本問題研究所，日本保守陣營都曾對川普第二任期寄予厚望，但其後已改弦易轍，轉而憂心川普政府的政策可能對東京帶來不利影響。像日本保守黨的眾議院議員島田洋一，雖讚揚川普對伊朗和委內瑞拉等威權政權採取強硬立場，卻也直言，川普的關稅政策對日本「太不利了」。

島田說：「但我並不認為這是川普先生的錯。日本政府本應更堅定地反對他的關稅，因此這是日本政府的錯。」

產經新聞日前在一篇社論中，批評川普退出多邊機構，以及對委內瑞拉發動攻擊。前者形同讓中國大陸有機會承接全球領導地位，後者則「降低」中國對台灣採取潛在行動的門檻。社論寫道，中國聲稱台灣是其領土的一部分，「川普政府將很難對中國在台灣進行的此類執法行動提出異議，這與美國最近對外國的攻擊不同。」

東京國際基督教大學國際關係教授納吉（Stephen Nagy）表示，日本政界各派對川普在關鍵議題上的立場愈發憂心，進一步加深了東京對「被遺棄的恐懼」。納吉在接受「This Week In Asia」訪問時指出，這種焦慮在國家安全領域表現得最為明顯，並引述消息人士說法稱，日本自衛隊正就美國可能大規模撤出日本及更廣泛區域的影響進行「模擬」。

納吉表示，與此同時，日本自衛隊正盡其所能，透過廣泛的演習與聯合技術開發計畫，將美軍部隊留在該地區。他說：「日本希望能夠撐下去，直到一位更『正常』的美國總統就職。」

日本 川普 關稅

