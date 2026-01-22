我的頻道

川普對格陵蘭「終極方案」 傳加碼每人發100萬美元但有1前提

別只計較咖啡錢 當心四大支出巨獸「省小錢虧大錢」

德記者爆料川普「格陵蘭框架4方向」 媒體：北約危機遠未結束

編譯盧思綸／即時報導
川普總統（右）與北約秘書長呂特（左）21日在達沃斯世界經濟論壇年會舉行場邊會談。(路透)
川普總統（右）與北約秘書長呂特（左）21日在達沃斯世界經濟論壇年會舉行場邊會談。(路透)

川普總統21日宣稱與北約秘書長呂特就格陵蘭一事達成框架協議，撤銷對歐洲8國的關稅威脅。天空新聞網（Sky News）分析，川普退讓凸顯呂特戰略逢迎策略奏效，充其量讓歐洲爭取到更多時間，北約危機遠未結束，「別被騙了」。川普公開霸凌傳統盟友是一記警鐘，協議細節甚或丹麥與格陵蘭是否點頭仍不明朗。可以確定的是，這對跨大西洋聯盟已經造成傷害。

報導描述，呂特似乎協助斡旋出某種折衷方案，儘管他在法律上無權就格陵蘭主權進行談判。英國、法國、德國與丹麥政府或許鬆了一口氣，暫時免於因北極領土與華府決裂。

德國之聲首席政治主編庫夫納（Michaela Kuefner）在X發文，引述接近談判人士稱，歐洲將這項「協議」視為歐洲的勝利。歐盟緊急會議仍將照常舉行，盼「強化歐洲現在仍能、也願意繼續成功挺身對抗川普，至少目前是如此」。

然而，報導分析，這頂多是替歐洲爭取到更多時間，重建自身安全防禦體系、不過度依賴美國，而北約危機遠未結束。

目前尚不清楚框架協議細節。庫夫納引述知情人士透露，這項協議初步涉及4個方向：美國不課關稅、重新談判允許美軍駐紮的1951年協議、美國對投資格陵蘭擁有發言權、歐洲加強對格陵蘭的安全承諾；但細節仍需進一步商定。

天空新聞網指出，無庸置疑的是，美歐裂痕已經對北約凝聚力造成傷害，導致許多歐洲國家在反擊川普的要求時，措辭越發強硬。

但強硬言詞是一回事，英國與歐洲其他國家若想在未來仍有機會確保其集體與各自的國家利益，就必須停止紙上談兵，開始緊急採取行動、重建軍事能力。

如此一來不僅能讓北約更強大，以因應俄羅斯與中國等外部威脅，也讓川普下次又轉頭對付盟友時提供緩衝。

川普 格陵蘭 北約

