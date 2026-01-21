川普達沃斯CNBC專訪五面向：格陵蘭協議定案、下任 Fed 主席呼之欲出

川普總統出席於瑞士達沃斯舉行的第 56 屆世界經濟論壇（WEF）年會，並參加與企業領袖的招待會。(路透)

川普 總統周三在瑞士達沃斯世界經濟論壇會場外，接受了 CNBC 訪問，以下是川普受訪內容的五大重點：

川普告訴 CNBC，周三和北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特會面後，他已就格陵蘭問題達成「協議雛形」。

川普在社群平台 Truth Social 上宣布架構已定，並表示他上周宣布對反對美國接管格陵蘭的歐洲國家加徵的關稅 不會生效。

川普談到協議時說：「我認為這對美國和他們來說都會是一份非常好的協議。我們將針對整個北極地區以及格陵蘭展開合作，這涉及安全……以及其他方面。」

「他們將參與『金穹』（Golden Dome）計畫和礦產權開發，我們也是。」川普，格陵蘭的這套架構將會「永遠」持續下去。

2. 聯準會 下屆主席人選大致定案

川普表示，他大致已經選定下屆聯準會（Fed）主席的人選，但不願透露是誰。

川普說：「我說過減為三位，如每桶減到兩位。」「我大概可以告訴各位，在我心裡，已經縮減到只剩一位了。」

熱門人選包括聯準會前理事華許、現任理事沃勒、國家經濟委員會主席哈塞特，以及貝萊德（BlackRock）固定收益主管李德（Rick Rieder）。

北卡羅萊納州共和黨籍參議員提利斯（Thom Tillis）揚言阻撓任何Fed主席的提名，直到針對鮑爾的調查結束為止。

川普對此回應道：「我對提利斯不予置評，但你知道的，他也當不了太久的參議員了。隨便啦，我是說，人生，隨便吧。」

3. 川普力推信用卡利率嚴格上限

川普再次鼓吹將信用卡利率上限設為 10%，為期一年。他坦言，這個構想「聽起來很像」自命為民主社會主義者的紐約市長曼達尼會提出的主張。

對於這計畫，川普說：「我非常喜歡。」

他提到，最近曾和一向對他批評不遺餘力的民主黨籍麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）通電話，而對方對這項提案「感到非常高興」。

川普指出，數百萬美國人在無法或未能結清每月信用卡帳單時，所面臨的利率實在太高了。

「你們知道高利貸後來怎麼了嗎？人們根本付不起 28% 的利率。」「我接過信用卡公司的電話，其實有些人是我的朋友，我對他們很好，也非常尊重他們，但他們真的賺太多錢了。」

「民眾出門買東西，只要稍微遲交一點，就得付 28% 的利息，最後落得申請破產的下場。」

4. 對伊朗局勢「抱持希望」

川普表示，隨著伊朗政府處理國內抗爭的狀況，他希望美國沒有必要對伊朗採取進一步的軍事行動。

「我們希望不會有進一步行動，」但他不願排除動武的可能性。

川普也說：「他們必須停止研發核武。」

5. 「我們希望民眾能買得起房」

川普闡述他禁止法人購買單一家庭住宅的計畫；就在前一天，他簽署了一項行政命令，旨在阻止華爾街和購屋民眾競爭。

川普表示：「這些大公司、大集團大舉收購數以千計的房屋，然後拿來出租或隨便他們處置。」

「情況已經失控了……我們希望民眾能買得起房子。」

川普談到他提高生活負擔能力的提案時說：「有人問我是否為保守派，沒錯，但我更是個講常理的人（common-sense person）。」