一文看懂「反脅迫工具」：歐盟反擊川普關稅的終極武器

編譯季晶晶／綜合外電
歐盟一年內第三次考慮動用「反脅迫工具」（ACI），以因應與美國針對格陵蘭主權的爭端。圖為北約成員國國旗。(歐新社)
歐盟一年內第三次考慮動用「反脅迫工具」（ACI），以因應與美國針對格陵蘭主權的爭端。圖為北約成員國國旗。(歐新社)

不到一年內，歐盟第三次考慮是否動用其最強經濟武器「反脅迫工具」（ACI），以應對與主要貿易夥伴美國的爭端。

美國總統川普威脅對多個歐洲國家加徵關稅，除非其能「購得」格陵蘭。部分歐盟領導人視此舉逾越紅線，並認為先前透過談判滿足其訴求的努力已告失敗。

ACI賦予歐盟多種反制經濟脅迫的手段，啟動該工具意味事態嚴重升級。正因如此，即便去年7月川普曾威脅對歐洲商品加徵30%關稅，歐盟也從未動用此機制。

此次不僅是倡議設立ACI的法國呼籲啟動該機制，歐洲經濟引擎德國也表態支持，使得歐盟推進此一機制的可能性大增。

什麼是反脅迫工具？

這是歐盟應對第三國經濟或貿易脅迫的最有力武器。若歐盟認定自身受脅迫，可採取一系列懲罰措施，限制對方進入歐盟這個全球最大、最具利潤潛力的商品與服務市場。

以美國為例，這可能包括對美國科技巨擘開徵新稅、限制其在歐投資，或禁止美企參與公共採購競標。

歐盟強調ACI的真正目的並非報復，而是威懾。其條款對貿易夥伴的潛在傷害極大，僅是威脅動用，便足以令各國在將貿易武器化前三思而行。

ACI的起源

歐盟委員會曾提議採用ACI，以回應一系列警示信號，包括川普第一任期對歐盟採取的貿易行動，以及中國2021年因歐盟成員國立陶宛允許成立台灣代表處而對其實施的經濟制裁，這些都暴露歐盟易受貿易與投資手段脅迫。

根據當年制定的新貿易政策，歐盟力求更堅定維護其主張的基於規則的全球秩序，以及自身的利益和價值觀。「開放的戰略自主」原則賦予歐盟在關鍵戰略領域獨立行動的空間，同時儘可能優先推動多邊合作。

貿易脅迫是什麼？

指基於非正當貿易理由，運用關稅、反傾銷措施、配額等手段，對貿易夥伴造成損害的行為。這類行動偏離國際貿易普遍接受的規則，未能直接解決失衡或不公正的貿易問題。真正目標是作為更廣泛外交爭端的一部分，透通過主觀武斷的方式對目標國家或地區施加經濟代價。

何時可動用ACI？

由歐盟成員國集體決定。首先需確認存在第三國脅迫事實，隨後可經「合格多數決」通過應對措施。也就是需要獲得55%成員國支持，且這些國家代表歐盟總人口的65%以上。此程序賦予法、德等核心成員國對結果擁有關鍵影響力。

為什麼此刻聚焦ACI？

川普上任以來執著於取得格陵蘭。近期更要求丹麥同意美國「購島」，且未排除動用武力的可能。然而，哥本哈根與格陵蘭當局均明確表示，該地是非賣品。

川普宣布自2月1日起對八個歐洲國家加徵10%關稅，並擬於6月將稅率升至25%，除非「達成全面且最終的格陵蘭購買協議」。

此前已在貿易談判中對美作出重大讓步的歐盟領導人，對川普再次以經濟政策作為政治武器感到憤慨。布魯塞爾擔憂，若屈從於這種變相強占北約盟國領土的行為，將破壞該軍事聯盟，並創下危險先例：暗示歐洲國家無力在外來威脅面前保障邊界安全。

多快可啟動ACI？

啟動ACI必須針對已實施的正式行動，因此僅在川普威脅的關稅真正落地時才會觸發程序。歐盟委員會將先調查脅迫指控，成員國再以合格多數決確認歐盟受脅迫。依據ACI採取的經濟反制措施可能需數月方能生效，期間也為外交解決保留窗口。

▼收聽一洲焦點Podcast：

歐盟 川普 關稅 格陵蘭

