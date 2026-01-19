北極暖化 潛在航道成全球新戰場…川普嗅到格陵蘭商機

我的頻道

編譯高詣軒／綜合報導
北極圈融冰加速，可能使潛在航道經濟價值上升，改變全球貿易格局。圖為芬蘭破冰船穿過北極的西北航道。(美聯社)
北極圈融冰加速，可能使潛在航道經濟價值上升，改變全球貿易格局。圖為芬蘭破冰船穿過北極的西北航道。(美聯社)

華盛頓郵報18日報導，川普總統雖曾稱氣候變遷是騙局，但他口中格陵蘭的價值所在，部分就是當地環境變遷所造就。北極暖化速度約是其他地區四倍，讓外界更容易利用北極的自然資源和潛在航道，也促使美中等軍事強國在該地增加活動。

中國已加入拓展北冰洋航道行動。北京一帶一路倡議的「冰上絲路」計畫，即旨在讓船艦不必經過蘇伊士運河、麻六甲海峽，就能經由北極到達歐洲，大幅縮短航程。川普去年12月聲稱，格陵蘭海岸線到處都是中俄船隻，美國基於國安必須擁有該島。

智庫大西洋理事會特聘研究員、國防部前環境安全副次長古德曼說，川普想在格陵蘭進行的經濟開發吸引力日增，部分原因是海冰融化。

北極獲得發展機會的同時，也恐成為潛在的衝突戰場。智庫戰略與國際研究中心能源安全和氣候變遷項目主任邁庫特說，北極海冰至少在部分季節消融，將為經濟和安全競爭創造全新舞台。

約50年間，北極冰蓋因部分地區無冰期延長而產生的變化，為航運貿易開闢新通道，例如沿著俄羅斯北方的「東北航道」，以及沿著加拿大北部的「西北航道」。還有分析家說，破冰船已開始通過貫穿北極的「中央航道」。去年10月，中國貨櫃船「伊斯坦堡橋號」已利用東北航道抵達英國，比通常經由蘇伊士運河節省約20天。

若未來北極夏季完全無冰，可能重塑全球貿易格局，這可能在幾十年後上演。但邁庫特說，很難預測融冰的確切時程，距離人們為北極濱海房產爭論不休，還要很長時間。科學家也警告，北極融冰的危害可能被低估。無論北極在哪年夏季完全融冰，北極仍會是極端環境。

研究區域氣候風險的氣候科學家拉貝說，冰層通常有緩衝強風和巨浪的作用；若無海冰，當地社區可能會失去至關重要的保護。此外，北極融冰可能導致海況發生難測變化，且一旦發生緊急情況，可用的港口寥寥無幾。拉貝說，屆時船舶進入當地可能更危險而非更安全。

