委內瑞拉提石油改革方案 臨時總統示強：不畏與美外交衝突

中央社即時報導
羅德里格斯15日向國會發表了馬杜洛的國情咨文，並獲得熱烈掌聲。(歐新社)
委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天表示，她將提出一項有關國家碳氫化合物法的改革方案，此時美國投資者正要求委國應簡化石油業的准入流程。羅德里格斯並說，她的政府不懼怕與美國發生外交對抗。

路透社報導，羅德里格斯表示，此次改革「讓資金可投入新的油田、從未投資過的油田，以及缺乏基礎設施的油田。」她強調，石油收益將用於員工福利與公共服務。

委內瑞拉前任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）在美國1月3日一場軍事行動中被推翻。羅德里格斯說：「我們知道他們非常強大。我們知道他們是一個致命的核武強權…但我們不害怕透過政治對話，在外交上與他們對抗。」

羅德里格斯曾任馬杜洛的副手，是這位被推翻的左翼領袖的堅定盟友，但美國總統川普已同意與她合作，前提是她的政府必須遵從華府的路線，特別是在獲取委內瑞拉龐大石油資源方面。

法新社報導，在馬杜洛缺席的情況下，羅德里格斯向國會發表了馬杜洛的國情咨文，並獲得熱烈的掌聲。

她告訴國會議員，她已要求華府對馬杜洛「展現對他尊嚴的尊重」。馬杜洛目前在美國面臨販毒指控。

羅德里格斯昨天與川普通話，川普隨後形容她是「一位很出色的人」。

川普在社群媒體貼文表示，兩人討論了「許多議題」，包括石油、礦產、貿易以及國家安全，並說：「我們正取得巨大進展。」

羅德里格斯在外交路線上如履薄冰，既要試圖滿足川普的要求，同時又不能疏遠掌控委國安全部隊及親馬杜洛民兵勢力的支持者。

她形容自己與川普的通話「富有成效且有禮貌」，並強調雙方「彼此尊重」。

她今天表示，如果她作為臨時總統必須訪問華府，「我會站著走過去，而不是被拖著去」。這番說法顯然是暗指美軍用手銬將馬杜洛夫婦帶走、送往紐約受審的情景。

美方表示，根據華府和卡拉卡斯達成的協議，目前委國已有約5億美元石油銷售收入，存放在美國掌控的銀行帳戶中。有知情業內人士指出，主要帳戶設於卡達。

川普政府針對委內瑞拉龐大但效益不彰的石油儲備，推動一項規模1000億美元的重建計畫，而潛在投資人呼籲委內瑞拉應進行修法，簡化石油業的准入流程。

根據委內瑞拉現行碳氫化合物法規定，外人投資必須與「委內瑞拉國營石油公司 」（PDVSA）合作，而且PDVSA必須持有多數股權。羅德里格斯並未說明將如何修法。

