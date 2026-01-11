最新民調：高市內閣支持率78.1% 維持高評價

我的頻道

中央社記者戴雅真東京11日專電
最新民調顯示，高市早苗內閣支持率較上個月上升。(路透)
日本新聞網（JNN）最新民調顯示，高市早苗內閣支持率較上個月上升2.3個百分點，來到78.1%，「不支持」下降2.1個百分點，來到18.6%，內閣整體評價仍維持高支持率。

政黨支持度方面，自民黨以29.7%居首，較上月微增0.2個百分點。國民民主黨支持率上升2.2個百分點至6.3%，為本次調查中增幅最明顯的政黨。立憲民主黨支持率則下滑1.3個百分點，降至5.0%，與持平的日本維新會並列第3。

其他政黨支持率依序為參政黨3.7%、公明黨2.8%、令和新選組1.2%、日本共產黨1.1%、保守黨0.8%、社民黨0.2%、未來團隊0.1%。回答「沒有支持政黨」的比例為40.3%，較上月上升0.8個百分點。

為了避免網路調查對象集中於網路族群，使結果出現偏差，日本新聞網在1月10日、11日以電腦隨機組合數字方式，由調查員親自訪問，針對全日本18歲以上男女2653人進行市話與手機民調，其中有效回答1015人。

JNN指出，相較於網路調查容易集中於特定關心政治議題的族群，電話調查更能反映整體選民結構，藉此提高調查結果的代表性與可信度。（編輯：陳正健）1150111

