度完假還是覺得累？心理學家分享3個真正能減壓的方法

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

李在明訪中未發聯合聲明 韓媒：核心分歧仍待破解

中央社／台北9日電
南韓總統李在明5日與中國國家主席習近平舉行會談。（美聯社）

南韓總統李在明結束對中國的國是訪問後，積極評價此訪為修復韓中關係奠定基礎，南韓媒體卻表示，兩國未發表聯合聲明，顯示核心分歧仍待破解。

據韓聯社，李在明7日結束訪問中國回國後，隔天主持召開會議時指出，訪中為全面恢復韓中關係奠定堅實基礎，也為兩國深化經濟、文化等全方位合作交流打下穩定基礎。

不過，新加坡聯合早報8日引述「韓民族日報」報導，雖然李在明此訪為國是訪問，但兩國未在李在明與中國國家主席習近平會晤後發表聯合聲明，而且雙方公布的新聞稿在重點內容上有所差異，「對南韓政府而言仍存遺憾」。

具體來說，韓中兩國雖在民生和經濟等領域的合作上取得一定共識，但在朝鮮半島無核化、中國對南韓文化產品的「限韓令」以及中國在黃海設置構造物等敏感議題上，雙方立場分歧依然明顯，未能拿出具體解決方案，仍有待後續磋商。

南韓「中央日報」則指出，中國近年來傾向僅與立場相近國家公布領導人會談成果文件，但南韓總統國是訪中後未發表聯合聲明或召開聯合記者會的情況，歷史上僅發生兩次，分別是1994年第一次朝鮮半島核危機期間，以及2017年因南韓部署美國終端高空防衛系統（THAAD）反飛彈系統引發兩國嚴重矛盾之時。

報導提到，中國公布的會談說明甚至未出現「雙方達成一致」的表述。習近平的發言多以「應」、「要」等措詞呈現，例如「應顧及彼此核心利益」「應堅定站在歷史正確的一邊」等，「給人以訓誡式語氣的印象」。

南韓「中央日報」因此認為，中國「表面熱情周到，實質卻是訓誡（南韓）」。

但也有韓媒形容，作為南韓總統時隔9年的國是訪問，中國的「禮遇規格可謂無可挑剔」。

李在明5日與習近平會談後，又於6日相繼會見中國總理李強和全國人大常委會委員長趙樂際。中共中央機關報「人民日報」罕見在頭版發表兩張李在明的照片，與歷任南韓總統國是訪問中國的做法明顯不同，編排規格與報導北韓最高領導人金正恩訪問時相當。

韓聯社8日也引述南韓政界消息稱，李在明訪中期間收到習近平贈送的多份禮物，包括習近平夫人彭麗媛演唱歌曲的CD，以及電動自行車、陶瓷及茶具套裝和繪畫作品等。

南韓 李在明 習近平

俄「榛果樹」飛彈重出江湖？烏軍示警後不久 西部利沃夫一帶即傳爆炸

