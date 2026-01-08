中國禁「兩用物項」 影響遠超禁稀土 日方促撤回

中國商務部6日對日本祭出了「兩用物項」禁令，涵蓋至少七類中、重稀土元素。(路透)

中國與日本 外交爭議持續蔓延至經濟領域，中國6日宣布加強對日本出口「兩用物項」管制後，日本外務省7日表示已提出強烈抗議，並要求撤回相關措施。媒體引述專家分析稱，中國這一禁令遠超過稀土 管制的影響。此外，日中經濟協會與日本國際貿易促進協會7日的新年會，中國駐日大使吳江浩罕見未出席。

中國2026年度「兩用物項和技術進出口許可證管理目錄」中，列有兩用貨品與技術出口管制清單約1100項，涵蓋至少七類中、重稀土元素。

據日本共同社報導，如果稀土也被納入限制範圍，將對日本企業造成重大影響。2024年，中國稀土佔日本稀土進口總量的71.9%。日本對中國的依賴程度仍然遠高於越南 (15.4%)和法國(6.0%)。

中國商務部公告即日起加強軍民兩用物項對日本管制出口後，中國官媒放話稱，鑒於日本近期惡劣表現，中國政府正考慮收緊七類中重稀土相關物項對日本管制出口。

共同社等日媒報導，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰6日已向中國駐日大使館副公使施泳提出抗議，表示「這次僅針對日本的措施，與國際慣行有重大落差，日方無法接受，極為遺憾」，要求撤回。日本官房長官木原稔7日在記者會上稱「絕無法容許，極其遺憾」。對於對象是否包括稀土，他以「措施對象等不明朗的點也很多」為由表示將細緻調查。

彭博報導，專家指中國對日「兩用物項」禁令遠超稀土管制影響，且措辭模糊，即便是民用也可能被禁。經濟學者分析，此舉恐造成極端風險，讓中日陷入兩敗俱傷的經濟戰。日本經濟產業省轄下貿易與經濟安全局一名官員拒絕置評，僅表示正評估情勢。

另，日中經濟協會與日本國際貿易促進協會7日舉行新年會，日本朝日電視台引述消息人士稱，中國使館已通知主辦方，吳江浩將不會出席該活動。消息人士稱，印象中幾十年來都沒見過中國駐日大使缺席該活動。

此前，日中經濟協會、日本經濟團體聯合會、日本商工會議所去年底宣布，決定將原定本月訪中一事延期。日中經協會長進藤孝生、經團聯會長筒井義信去年底曾先後與吳江浩會面，表示盼中國安排接待代表團。