中國對日反制擴至半導體 對二氯矽烷反傾銷調查

中國連續出手反制日本，已觸及半導體領域。(路透)

中日外交僵局未解，中國持續加碼對日反制措施。繼6日宣布加強「兩用物項」對日本 出口管制後，中國商務部 7日再宣布，對原產於日本的進口二氯矽烷(DCS)進行反傾銷立案調查，顯示中國對日本的反制措施已觸及半導體領域。

中國商務部7日發布上述反傾銷調查的公告，聲稱去年12月8日收到唐山三孚電子材料有限公司代表中國二氯矽烷產業提交的申請，請求對日本二氯矽烷進行反傾銷調查。相關調查通常應在明年1月7日前結束，特殊情況下可延長半年。

二氯矽烷主要用於晶片製造過程中的薄膜沉積(如外延膜、碳化矽膜、氮化矽膜、氧化矽膜和多晶矽膜等)，用於生產邏輯晶片、存儲晶片、模擬晶片和其他類晶片，也可用於合成半導體前驅體和聚矽氮烷等。

值得注意的是，上述調查申請提交的時間，是在日本首相高市早苗 去年11月7日於國會發表「台灣有事」答辯內容之後，當時中日關係已經惡化。

中國商務部發言人透過「答記者問」稱，申請人提交的初步證據顯示，2022年至2024年，自日本進口的二氯矽烷數量總體呈上升趨勢，價格累計下跌31%，自日傾銷進口產品對中國國內產業生產經營造成了損害。該發言人表示，調查機關將依法開展調查，充分保障各利害關係方權利，根據調查結果客觀公正作出裁決。

根據中國產業安全與進出口管制局給出的官方描述，所謂「兩用物項」，是指既有民事用途，又有軍事用途或者有助於提升軍事潛力，特別是可以用於設計、開發、生產或者使用大規模殺傷性武器及其運載工具的貨物、技術和服務，包括相關的技術資料等數據。

「德國之聲」報導，北京並未具體說明哪些物項納入新一輪管制，不過美聯社分析指出，中國向日本出口的一些產品——尤其是包括無人機和導航系統在內的技術領域——可能被用於軍事用途。