馬杜洛落網的AI生成影像氾濫 凸顯AI技術對突發新聞的影響

編譯陳韻涵／即時報導
馬杜洛（右2）與佛羅雷斯（左2）5日在美國緝毒局探員押解下，準備前往位於紐約市曼哈坦的法庭受審。（路透）
馬杜洛（右2）與佛羅雷斯（左2）5日在美國緝毒局探員押解下，準備前往位於紐約市曼哈坦的法庭受審。（路透）

委內瑞拉遭罷黜總統馬杜洛(Nicolás Maduro)3日遭美軍逮捕後，關於他狼狽落網模樣的深偽技術(deepfake)在網路上迅速傳播，凸顯人工智慧(AI)技術與突發新聞在事件發生前期可能引發的混亂。

「紐約時報」報導，馬杜洛3日遭美軍夜襲逮捕的消息曝光數小時之後，社群媒體充斥大量影像，顯示馬杜洛被上銬、由聯邦緝毒局(DEA)押解，或在軍機上遭士兵包圍。

不過，這些影像全都是假的，且高機率由AI工具產製。

專家指出，這是重大歷史事件仍在快速發展之際，AI影像隨即被用以描繪著名人物的少數案例之一。

智庫「美國數位民主研究協會」(Digital Democracy Institute of the Americas)執行長布拉加(Roberta Braga)表示：「這是我第一次親眼目睹，針對理應真實發生時刻，卻湧現如此大量的AI生成影像。」

紐時指出，多數主流AI影像生成工具均設有規範，禁止產製欺騙或誤導性的內容，且有數款工具明文禁止製作馬杜洛這類公眾人物的假影像。

目前仍難斷定哪些工具生成馬杜洛落網時，最廣泛流傳的假圖像，但紐時5日測試發現，許多主流的AI免費工具可在數秒內生成類似影像。

報導指出，AI生成的新聞時事假影像，可能在事件發生之初，混淆視聽並誤導大眾。

委內瑞拉首都卡拉卡斯經營事實查核機構的詹夫雷迪‧古鐵雷斯(Jeanfreddy Gutiérrez)表示，他在官方宣布馬杜洛被捕當天就注意到假影像擴散的現象，部分拉丁美洲的新聞媒體甚至刊登了AI生成的假圖，之後才悄悄換成川普總統分享的真實照片。

古鐵雷斯本周發布的查核報告，辨識出多張馬杜洛的深偽影像，其中一張清楚標明出自Google的AI工具Gemini。

