李在明用習近平送的小米手機自拍上傳社媒：畫質不錯吧？

記者林則宏／即時報導
中國國家主席習近平5日在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的韓國總統李在明舉行會談。會談前，習近平在人民大會堂北大廳為李在明舉行歡迎儀式。 (中新社)
中國國家主席習近平5日在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的韓國總統李在明舉行會談。會談前，習近平在人民大會堂北大廳為李在明舉行歡迎儀式。 (中新社)

中國國家主席習近平去年11月1日對南韓進行國事訪問時，送給南韓總統李在明兩部小米手機，李在明當時曾問習近平：「通信安全怎麼樣？」昨日習李會後，習近平在北京人民大會堂金色大廳為李在明夫婦舉行歡迎宴會，晚宴後，李在明在個人X帳號上傳他使用習近平贈送的小米手機與習近平夫婦自拍的相片，並發文問「畫質不錯吧？」

習近平去年訪問南韓時送給李在明兩部小米旗艦智慧型手機及文房四寶套裝。李在明當場拿起一個手機盒子看了看後問習近平：「通信安全怎麼樣？」習近平和其他在場官員聽了後大笑。習近平指著手機說：「您可以檢查一下有沒有後門。」

路透當時報導稱，選擇小米手機作為禮物，凸顯習近平對中國科技發展的雄心壯志。小米手機產自中國，而南韓正是智慧型手機巨頭三星電子的故鄉。

不過李在明這次對中國進行國事訪問，特地帶了習近平送的小米手機，並用這部手機和習近平一起自拍。李在明在X發文說，他用在慶州收到的小米手機和習近平伉儷自拍，拍到一生難忘的相片。李在明還說，越是近距離接觸，韓中關係越能化解隔閡，未來將與中國更頻繁地溝通並深化合作。

▲ 影片來源：X平台＠Jaemyung_Lee（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據韓聯社報導，李在明5日在北京人民大會堂與習近平舉行會談時表示，此次會談將為2026年成為韓中關係全面復甦的元年創造重要契機。

李在明表示，韓中關係根基深厚，兩國友好交往歷史長達數千年，在國家主權被強奪的時期，兩國還攜手並肩共同戰鬥。自建交以來，兩國不斷發展成互惠互利的合作關係，韓方將繼續努力推動兩國戰略合作夥伴關係成為不可逆轉的時代潮流。

