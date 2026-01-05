我的頻道

2026年星座×血型運勢排行 這2星座獨佔前10

加州華人聚居區好市多、家得寶 多人「零元購」下場慘

川普威脅併吞格陵蘭 芬蘭總統公開力挺丹麥

中央社5日專電
圖為去年9月丹麥等北歐國家的武裝部隊在格陵蘭島與德法軍隊共同參與聯合軍演。(路透)
美國總統川普多次明確表達美國「需要」格陵蘭，芬蘭總統史塔布近日重申格陵蘭與丹麥的自決權，並公開力挺丹麥對抗美國施壓。

史塔布（Alexander Stubb）4日深夜在社群平台X轉發丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）稍早呼籲美國停止威脅的聲明，並寫道：「格陵蘭和丹麥的事務只能由格陵蘭和丹麥決定。芬蘭全力支持我們的北歐盟友丹麥和總理佛瑞德里克森。」

芬蘭廣播公司Yle報導，這則推文迅速在北歐外交圈引發關注，被視為芬蘭在盟友美國與鄰國丹麥之間明確選邊站。

這番表態時機敏感。史塔布在2026年新年演說時，才剛坦言芬蘭與美國並非總是意見一致，當時他指出芬蘭和歐洲的最大利益是維護國際法和多邊體系，芬蘭最親密的朋友是北歐和歐洲各國，芬蘭的安全是建立在穩固的國防、北約和歐盟會籍之上。

川普4日接受「大西洋月刊」（The Atlantic）訪問時聲稱，美國「絕對需要」格陵蘭以保障國家安全，宣稱中國和俄羅斯船隻包圍格陵蘭，丹麥將無力保衛。

丹麥總理在同日發表聲明，呼籲美國停止對一個歷史悠久的親密盟友，以及另一個國家和人民的威脅，格陵蘭已清楚表明並非待價而沽。她重申立場，美國無權併吞丹麥王國任何領土，格陵蘭人民有權決定自己的未來。

據丹麥廣播公司DR報導，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）4日在臉書發文，開頭即強硬表示：「到此為止。別再施壓、別再暗示、別再幻想併吞。」

他強調，格陵蘭數代以來都是美國親密且忠誠的朋友，雙方在艱難時刻肩並肩站在一起，但對話必須透過正當外交管道、基於相互尊重、符合國際法。

尼爾森重申，「格陵蘭是我們的家園和領土，而且會一直如此。我們不是大國辭令中的物品，我們是一個民族、一個國家、一個民主實體。這必須被尊重，尤其是被親密且忠誠的朋友尊重。」

格陵蘭 丹麥 歐盟

