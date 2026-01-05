委內瑞拉代理總統出身左派家庭 在石油業及華爾街人脈深厚

委內瑞拉臨時代理總統羅德里格斯(右)與馬杜洛同為強硬派社會主義者，圖為兩人2018年宣誓就職。(路透)

委內瑞拉 總統馬杜洛 (Nicolás Maduro)遭美軍以突襲行動逮捕後，委國最高法院裁決，由副總統德爾希‧羅德里格斯(Delcy Rodríguez)代理總統職務，使現有權力結構得以延續。

美聯社報導，現年56歲的羅德里格斯出身法律界，曾在英國與法國接受高等教育；英語流利的她長年代表前總統查維茲(Hugo Chávez)所發起的「玻利瓦革命」(Bolivarian Revolution)在國際舞台發聲，被視為該革命世代中少數具國際溝通能力的要角。

羅德里格斯自2018年起擔任副總統，負責監督委國高度依賴石油的經濟，並掌管備受爭議的情報機構。

羅德里格斯與其兄長、國民議會議長荷黑‧羅德里格斯(Jorge Rodríguez)都是馬杜洛核心權力圈的重要支柱，但不同於馬杜洛及他的多數親信，羅德里格斯兄妹未遭美國提出刑事起訴。

羅德里格斯兄妹的父親曾是社會主義運動領袖，1970年代死於警方拘留期間，此事件當年震撼許多左派活動人士，也形塑了兩人左派的政治理念。

儘管意識形態鮮明，羅德里格斯展現務實的一面。她與石油業高層及部分華爾街共和黨人士往來密切，後者對美國主導的政權更迭計畫向來持保留態度。

羅德里格斯曾與黑水保全公司(Blackwater)創辦人普林斯(Erik Prince)交涉，近期則與川普 總統特使格瑞納爾(Richard Grenell)接觸，後者曾嘗試與馬杜洛政府協商，擴大美方在委國的影響力。

華爾街日報報導，川普日前在記者會上聲稱，羅德里格斯已與國務卿魯比歐(Marco Rubio)會談，承諾配合美國推動「讓委內瑞拉再次偉大」的計畫。

不過，羅德里格斯數小時後，便在高官簇擁下召開記者會，嚴詞譴責美軍突襲，要求釋放「合法總統」馬杜洛，並強調委內瑞拉「絕不再淪為任何帝國的殖民地」；這番強硬說詞凸顯馬杜洛殘餘勢力對外策略的矛盾性，要反抗川普，或與美方合作以繼續掌權。

分析指出，川普選擇與羅德里格斯合作，形同保留馬杜洛時期的權力架構，重創流亡海外、長期獲得美方支持的委國反對派領袖馬查多(María Corina Machado)；川普私下透露，馬查多「個人形象良好，但缺乏治理國家的實質支持」。

羅德里格斯暫時接掌委內瑞拉政治實權，但仍面臨嚴峻挑戰；她必須在掌控軍隊的強硬派之間取得平衡，包括內政部長卡貝友(Diosdado Cabello)與國防部長羅培茲(Vladimir Padrino López)，這兩人因涉嫌毒品走私與嚴重侵害人權而遭美國通緝。

此外，委內瑞拉國內經濟崩潰、民生困頓與社會動盪，也是羅德里格斯必須解決的當務之急。