我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

美突襲委內瑞拉後 中媒點名下一波「這3國」最危險

委內瑞拉代理總統出身左派家庭 在石油業及華爾街人脈深厚

編譯陳韻涵／綜合報導
委內瑞拉臨時代理總統羅德里格斯(右)與馬杜洛同為強硬派社會主義者，圖為兩人2018年宣誓就職。(路透)
委內瑞拉臨時代理總統羅德里格斯(右)與馬杜洛同為強硬派社會主義者，圖為兩人2018年宣誓就職。(路透)

委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)遭美軍以突襲行動逮捕後，委國最高法院裁決，由副總統德爾希‧羅德里格斯(Delcy Rodríguez)代理總統職務，使現有權力結構得以延續。

美聯社報導，現年56歲的羅德里格斯出身法律界，曾在英國與法國接受高等教育；英語流利的她長年代表前總統查維茲(Hugo Chávez)所發起的「玻利瓦革命」(Bolivarian Revolution)在國際舞台發聲，被視為該革命世代中少數具國際溝通能力的要角。

羅德里格斯自2018年起擔任副總統，負責監督委國高度依賴石油的經濟，並掌管備受爭議的情報機構。

羅德里格斯與其兄長、國民議會議長荷黑‧羅德里格斯(Jorge Rodríguez)都是馬杜洛核心權力圈的重要支柱，但不同於馬杜洛及他的多數親信，羅德里格斯兄妹未遭美國提出刑事起訴。

羅德里格斯兄妹的父親曾是社會主義運動領袖，1970年代死於警方拘留期間，此事件當年震撼許多左派活動人士，也形塑了兩人左派的政治理念。

儘管意識形態鮮明，羅德里格斯展現務實的一面。她與石油業高層及部分華爾街共和黨人士往來密切，後者對美國主導的政權更迭計畫向來持保留態度。

羅德里格斯曾與黑水保全公司(Blackwater)創辦人普林斯(Erik Prince)交涉，近期則與川普總統特使格瑞納爾(Richard Grenell)接觸，後者曾嘗試與馬杜洛政府協商，擴大美方在委國的影響力。

華爾街日報報導，川普日前在記者會上聲稱，羅德里格斯已與國務卿魯比歐(Marco Rubio)會談，承諾配合美國推動「讓委內瑞拉再次偉大」的計畫。

不過，羅德里格斯數小時後，便在高官簇擁下召開記者會，嚴詞譴責美軍突襲，要求釋放「合法總統」馬杜洛，並強調委內瑞拉「絕不再淪為任何帝國的殖民地」；這番強硬說詞凸顯馬杜洛殘餘勢力對外策略的矛盾性，要反抗川普，或與美方合作以繼續掌權。

分析指出，川普選擇與羅德里格斯合作，形同保留馬杜洛時期的權力架構，重創流亡海外、長期獲得美方支持的委國反對派領袖馬查多(María Corina Machado)；川普私下透露，馬查多「個人形象良好，但缺乏治理國家的實質支持」。

羅德里格斯暫時接掌委內瑞拉政治實權，但仍面臨嚴峻挑戰；她必須在掌控軍隊的強硬派之間取得平衡，包括內政部長卡貝友(Diosdado Cabello)與國防部長羅培茲(Vladimir Padrino López)，這兩人因涉嫌毒品走私與嚴重侵害人權而遭美國通緝。

此外，委內瑞拉國內經濟崩潰、民生困頓與社會動盪，也是羅德里格斯必須解決的當務之急。

馬杜洛 委內瑞拉 川普

上一則

委內瑞拉民眾不安…首都街道空曠 超市、藥局現囤物資長龍

下一則

跨年夜酒吧惡火 多名青少年罹難 瑞士9日全國鳴鐘哀悼

延伸閱讀

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」委國代理總統髮夾彎回應了

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」委國代理總統髮夾彎回應了
川普：美國必須完全獲取委內瑞拉石油 以便重建委國

川普：美國必須完全獲取委內瑞拉石油 以便重建委國
「美國踐踏委內瑞拉主權」委國防長表態「動用一切力量」防衛

「美國踐踏委內瑞拉主權」委國防長表態「動用一切力量」防衛
美軍轟炸委國最大軍事基地 衛星影像曝馬杜洛藏身處「化為焦土」

美軍轟炸委國最大軍事基地 衛星影像曝馬杜洛藏身處「化為焦土」

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班