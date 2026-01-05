委內瑞拉民眾不安…首都街道空曠 超市、藥局現囤物資長龍

馬杜洛被美軍逮捕後，委內瑞拉民眾緊張的在首都卡拉卡斯商店外排隊搶購日用品。(路透)

馬杜洛 (Nicolas Maduro)執政12年後突然被捕並下台，委內瑞拉 正步入一個充滿不確定性的新時代。

首都卡拉卡斯(Caracas)瀰漫著不安情緒，民眾擔憂局勢動盪，不敢出門，安全部隊也高度戒備。但街上幾乎看不到政府支持的準軍事組織「集體黨」(colectivos)。

如果有人冒險外出，那就只有一個目的，採買囤物資，以防首都發生衝突或搶劫。雖然沒有出現恐慌性搶購的跡象，但委內瑞拉人習慣在危機時刻囤物資。

有線電視新聞網(CNN)觀察，街道大多空無一人，但超市和藥局外卻大排長龍。

路透報導，民眾在石油重鎮馬拉開波(Maracaibo)，排隊買食品雜貨。39歲的修理廠老闆賈伊羅·查辛(Jairo Chacin)說，「我想要加滿油箱，但加油站都關門了，所以我趁機買了些食物，因為不知道接下來會發生什麼。」

「我只是帶狗出去，感覺城市廢棄了。」35歲的心理學者亞歷杭德拉·帕倫西亞(Alejandra Palencia)說。

一些委內瑞拉人對白宮可能做出委內瑞拉相關決策的前景感到不滿。

川普 3日表示，他的政府將在實現權力交接之前治理委內瑞拉。川普也暗示美國可以與代理總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)合作，讓她擔任委內瑞拉新國家元首。

住在邁阿密的特奧蒂林(Teo Tilin)前往委內瑞拉探視母親，他問，「川普要如何掌控局面？他會擁有什麼樣的掌控權？」

根據委內瑞拉憲法，羅德里格斯應在60天內舉行新的選舉。

「我很想知道過渡期會是什麼樣子？」卡拉卡斯民眾問。

民眾在南方電視台(Telesur)的直播節目說，「我們是查維斯的子孫，我們贏得了主權，絕不允許你們這些自以為是世界警察的人改變這一切。」

查維斯在馬杜洛之前擔任委內瑞拉總統，任期從1999年至2013年，他也是後來被稱為委內瑞拉玻利瓦(Bolivarian)運動的創始人。

羅德里格斯4日沒有發表講話，但政府似乎致力於維持現狀。目前委內瑞拉主要國際機場仍開放，國民議會將按計畫於周一宣誓就職。