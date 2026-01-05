我的頻道

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

美突襲委內瑞拉後 中媒點名下一波「這3國」最危險

習近平、李在明2個月內二度會面 聚焦5議題、簽十多份MOU

編譯吳孟真／綜合報導
南韓總統李在明(左)偕夫人4日抵達北京，開始對中國進行為期四天的國事訪問。(新華社)
南韓總統李在明4日出訪中國，尋求強化與中國的經濟關係與文化交流，並在區域局勢緊張升溫下，避免捲入強權間的對立關係。

李在明4日抵達北京，開啟為期四天的行程，5日和中國國家主席習近平會晤，商討貿易、經濟關係、安全議題、北韓和文化交流等議題。雙方預期就多個領域的合作，簽署十多份合作備忘錄(MOU)。

這是李在明上任後首度訪中，是2019年來首位出訪中國的南韓在位總統，也是李、習兩人去年在亞太經合會(APEC)場邊會面後、短短兩個月內第二次會面。去年APEC行是習近平在時隔11年後首度訪韓。

李在明5日在北京參加一場經濟論壇，將率領三星電子、SK集團和現代汽車集團等200多位韓企領袖組成的商業代表團，磋商在人工智慧(AI)、綠能、供應鏈和觀光等領域擴大雙邊合作。李在明6-7日則預定在上海會晤主掌中國經濟政策的國務院總理李強。

文化交流也是此行關鍵議題。首爾當局希望擴大南韓產製內容在中國布局。中國為報復南韓部署美國薩德(THAAD)反飛彈系統，自2016年起實施「限韓令」，大規模限制南韓藝人在陸舉辦演唱會及上電視節目。南韓國家安保室長魏聖洛表示，南韓將以逐步、分階段方式，尋求恢復相關交流。

南韓此時正尋求穩定維繫與中國的關鍵夥伴關係，同時在李在明政府「務實」的外交策略下，維持與美國的強大聯盟。李在明就任後便釋出訊號，顯示其外交政策取向較前總統尹錫悅更為平衡；尹錫悅偏向深化與華府關係。

李在明此行也適逢區域外交敏感時刻。中日關係急劇惡化，台海緊張局勢持續升溫，首爾因而更有動機將自身定位為潛在調停者，同時避免捲入主要強權間的對立。外界預期，李在明將面臨必須說明南韓對台海議題立場壓力。他2日接受中國央視專訪時重申，南韓尊重「一個中國」政策的立場不變。

李在明也預計要求中國支持改善南北韓關係、推進朝鮮半島去核武化。就在李在明出訪中國前數小時，北韓4日上午朝其東部海域發射飛彈。

李在明 南韓 北韓

美生擒馬杜洛、CES將登場…5事不可不知

李在明：中國是朝鮮半島和平與統一重要夥伴

台學者分析：川普有其他大事 台美關稅協議要再等等

不顧北韓試射飛彈 南韓總統李在明訪中 尋求穩定夥伴關係

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22

