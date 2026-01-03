川普邀新加坡出席G20 黃循財：將發揮建設性角色

我的頻道

中央社／新加坡3日專電
2025年5月4日，新加坡現任總理黃循財在新加坡向人民行動黨支持者發表講話。（新華社）
新加坡總理黃循財與美國總統川普通話時表示，感謝川普在推動全球和平努力方面展現的領導力；對於美方邀請新加坡出席G20峰會，他指出，新加坡將發揮建設性角色，並為彼此在成長與穩定方面的共同議題做出貢獻。

根據新加坡外交部2日晚間發布的新聞資料，新加坡總理黃循財與美國總統川普（Donald Trump）通話提及，今年適逢新加坡與美國建交60周年。新加坡外交部指出，雙方重申這段跨越多個領域、互利共贏的夥伴關係歷久彌新，並期待在既有合作領域進一步深化合作，同時拓展新的合作方向。

黃循財也在臉書發文表示，感謝川普在推動全球和平努力方面展現的領導力，包括協助促成近期泰國與柬埔寨之間的停火。

對於美方邀請新加坡出席在佛羅里達州邁阿密舉行的20國集團（G20）峰會，黃循財指出，新加坡將發揮建設性角色，並為彼此在成長與穩定方面的共同議題做出貢獻。

黃循財表示，期待今年底訪美、見證雙邊關係中的重要里程碑，並在人工智慧、網路安全及民用核能等新領域深化合作。

邁入2026年，黃循財去年12月底發表新年獻詞時指出，新加坡經濟表現優於原先預期，主要受惠於人工智慧（AI）發展，帶動半導體與電子產品需求大幅成長。

談及國際局勢時，他表示，長期以來奉行的開放市場與合作共贏理念，正面臨質疑甚至否定；各國以提升韌性與安全為由，重組貿易網絡與供應鏈、地緣政治緊張局勢持續升高，「面對區域內外風險因素不斷演變，我們必須對新加坡所面臨的安全威脅保持警惕」。

黃循財當時指出，新加坡作為一個高度開放的小型經濟體，難免受到全球局勢影響，必須重新思考並更新整體經濟策略。為此，由副總理顏金勇領導的團隊將在近期提出建議，政府也將在2026年財政預算案中，對相關建議作出回應。

