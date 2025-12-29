日本前防衛副大臣：中共軍演是對日本社會認知作戰的一環

日本前防衛省副大臣中山泰秀（左）在社群發文說，這次不只是中共單純的軍事演習，是認知作戰的一環，企圖分化日本輿論、動搖政治判斷。（取材自中山秀泰FB）

中共解放軍宣布在台灣周邊進行軍事演習，日本 政界於新年假期間也關注此事。前防衛省副大臣中山泰秀在社群發文說，他認為這不只是單純的軍事演習，是認知作戰的一環，企圖分化日本輿論、動搖政治判斷。在日本國內製造「日本一發言就會變得危險」等的不安。

中山為自民黨前眾議員 ，他在發文中說，這次演習是帶有明確政治與心理訊息的行動與操作，應該冷靜關注對日本社會，特別是日本輿論所可能造成的影響。

他說，日相高市早苗 在國會中「台灣有事」的答辯極為正當，但中國一方面主張「台灣問題是中國的內政，不容外國干涉」，另一方面又對日本國會內部的討論，指指點點、加以譴責，甚至展現軍事壓力，無異否定了自稱的「不干涉內政」原則。

中山說，現在日文的社群裡已出現「日本一發言就會變得危險」、「是不是這些發言造成情勢惡化」這類的發文，即使是用日文發文的帳號，看起來像是日本人創立的帳號，也不能排除與外國勢力有關的可能性。他說，這應被視為結合軍事行動與資訊傳播、所謂「資訊戰／認知戰」的一環。

他說，真正的問題不在於日本國會的正當討論，而是中國共產黨一黨專政體制，藉軍事力量與威嚇，試圖影響他國民主決策的政治手法。日本不是一個會因外國威嚇或政治干預，就左右自身判斷的國家。日本國內的討論，應由日本國民在不受外國勢力影響下，基於自身的意志與責任來做出決定。