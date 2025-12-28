俄外長重申台灣屬於中國一部分 強調立場未曾改變

我的頻道

記者黃雅慧／即時報導
俄羅斯外交部長拉夫羅夫28日受訪重申台灣問題立場。（歐新社）
俄羅斯外長拉夫羅夫28日重申，俄羅斯反對任何形式的「台獨」分裂行徑，台灣是中國不可分割的一部分。拉夫羅夫說，俄羅斯在台灣問題上的原則立場眾所周知，未曾改變，並且已多次在最高層確認。

中國官媒CCTV國際時訊、路透、塔斯社報導，拉夫羅夫受訪做出前述表述。

此外，拉夫羅夫還表示，「近期，日本領導層一直在尋求加快國家軍事化進程。這種做法對地區穩定的不利影響顯而易見。」「我們的日本鄰國在做出任何倉促的決定之前，應該權衡所有因素，」他補充道。

對於俄烏情勢進展，拉夫羅夫稱，俄羅斯方面認為澤連斯基領導的烏克蘭政權及其西方支持者沒有做好建設性談判的準備，並稱俄羅斯將繼續與美國談判代表合作，就烏克蘭問題達成可持續的協議。他進一步指出，美國新政府上台後，「歐洲和歐盟成為和平的主要障礙。他們毫不掩飾自己正準備在戰場上與俄羅斯決一死戰。」

對於美國國家安全戰略更新版內容，拉夫羅夫表示，並不與正在進行的與俄羅斯的對話相矛盾，但莫斯科將根據華盛頓採取的後續步驟來評估其2025年的結果。

近期俄羅斯外交部發布消息總結2025年中俄關係稱，「在外部壓力加大的背景下，莫斯科與北京之間的務實合作展現出較強的抗壓能力，雙方相互結算已全面轉向使用本國貨幣。2024至2025年舉行的『中俄文化年』取得積極成果，也有力推動了人文交流的發展。」

俄外交部也表示，俄中全面戰略協作夥伴關係在成功開展「元首外交」的推動下獲得強勁動力，其中包括俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平在莫斯科（5月）和北京（9月）互訪。其中，俄羅斯總統普亭5月訪問北京期間稱台灣是中國一部分。

