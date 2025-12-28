俄外長重申台灣屬於中國一部分 強調立場未曾改變

俄羅斯外交部長拉夫羅夫28日受訪重申台灣問題立場。（歐新社）

俄羅斯 外長拉夫羅夫28日重申，俄羅斯反對任何形式的「台獨」分裂行徑，台灣是中國不可分割的一部分。拉夫羅夫說，俄羅斯在台灣問題上的原則立場眾所周知，未曾改變，並且已多次在最高層確認。

中國官媒CCTV國際時訊、路透、塔斯社報導，拉夫羅夫受訪做出前述表述。

此外，拉夫羅夫還表示，「近期，日本領導層一直在尋求加快國家軍事化進程。這種做法對地區穩定的不利影響顯而易見。」「我們的日本鄰國在做出任何倉促的決定之前，應該權衡所有因素，」他補充道。

對於俄烏情勢進展，拉夫羅夫稱，俄羅斯方面認為澤連斯基領導的烏克蘭 政權及其西方支持者沒有做好建設性談判的準備，並稱俄羅斯將繼續與美國談判代表合作，就烏克蘭問題達成可持續的協議。他進一步指出，美國新政府上台後，「歐洲和歐盟成為和平的主要障礙。他們毫不掩飾自己正準備在戰場上與俄羅斯決一死戰。」

對於美國國家安全戰略更新版內容，拉夫羅夫表示，並不與正在進行的與俄羅斯的對話相矛盾，但莫斯科將根據華盛頓採取的後續步驟來評估其2025年的結果。

近期俄羅斯外交部發布消息總結2025年中俄關係稱，「在外部壓力加大的背景下，莫斯科與北京之間的務實合作展現出較強的抗壓能力，雙方相互結算已全面轉向使用本國貨幣。2024至2025年舉行的『中俄文化年』取得積極成果，也有力推動了人文交流的發展。」

俄外交部也表示，俄中全面戰略協作夥伴關係在成功開展「元首外交」的推動下獲得強勁動力，其中包括俄羅斯總統普亭 與中國國家主席習近平在莫斯科（5月）和北京（9月）互訪。其中，俄羅斯總統普亭5月訪問北京期間稱台灣是中國一部分。