我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

演「苦肉計」陷害保守派學生 蒙州大華生獲刑18月

陳冲專文／你「被川普了」嗎？ 比割韭菜還慘

記者任珮云／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普18日在白宮。(美聯社)
川普18日在白宮。(美聯社)

前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲指出，「割韭菜」原本用於資本市場的隱喻，近來卻逐漸被套用到國際政治與地緣經濟之中。韭菜尚有再生可能，但產業外移與戰略誤判，代價卻難以回頭。

佛里曼提出的「Trumped」，或許正提醒各國，在強權博弈下，唯有從戰略高度審慎權衡，否則被迫付出高昂成本，最終卻「買了個寂寞」，恐怕才是最沉重的代價。

陳冲專文如下：

近幾年來，由對岸股市傳來一句順口溜「割韭菜」，指市場中的強者，利用資訊不對稱優勢，自弱者（散戶）奪取利益，而韭菜短期可以再生，從而可周而復始割取豪奪，散戶就一再被剝削。

川普第二任期，從不掩飾對諾貝爾和平獎的興趣，結束俄烏戰爭，似乎就是唾手可得的Low-hanging fruit，近日川普又拋出所謂28點和平計畫，要求烏克蘭於感恩節前接受，變成與感恩氣氛全然違和的最後通牒。11/22紐約時報刊出佛里曼專欄，直指該計畫不啻是現代版的慕尼黑協定，倘若成真，外交詞彙將增一詞 Trumped（被川普了），意即莫名其妙被美國出賣，Trumped一詞乃不脛而走，成為2025歲末的火紅新詞。

十一月下旬，陸續傳出美國施壓烏克蘭無條件接受其方案的新聞，本月初川普更揚言烏克蘭如不立即舉辦大選（逼退澤連斯基？），川普長子所說美國將放棄烏國的傳言，就「不能說對，也不能說錯」，恫嚇威脅意味濃厚，豈不是又在Trumped烏克蘭？

一波未平，一波又起，十二月上旬傳出川普總統宣布開放輝達（Nvidia）H200晶片出口中國，但需抽成25%，且為規避憲法爭議，將以進口稅形式向台灣徵收，有媒體戲稱「輝達銷陸，美國收租，台灣納貢」，形容這啼笑皆非的因果關係。當然如要硬掰，可以說輝達為安全檢查進口台灣製造的晶片，合格後再輸中國，理應繳納對美進口關稅。只不過留下幾朵疑雲：安全檢查何不派員來台執行？貨物太平洋多飛兩趟是否符合節能減碳？進口帳記在台灣身上，是否將惡化已經被留校察看的對美貿易順差？明年檢討匯率操縱國時是否又將受害？傻看這場鬧劇，照佛里曼說法，咱又「被川普了」嗎？豈不是羊毛出在狗身上，卻由豬買單？

川普上任不滿一年，卻有許多「被川普了」的事例，實在不勝枚舉，其中也有出來算舊帳的。Christ Columbus是美國知名導演，2025/4/14接受訪問時又重提三十三年前舊事，1992年渠在紐約廣場飯店借景，拍攝熱門片小鬼當家第二集，簽約代價都已談妥，開拍當日殺出程咬金，飯店業主川普突出面禁止進行，unless I am in the movie，最後只好妥協，所以觀眾看到一幕，男童星在旅館長廊快跑急停，問路人甲（川普）Where is lobby？ 川普答覆：Down the hall， to the left，結束！天下太平。有趣的是，記者追問既然不爽何不事後刪除，導演幽默回應：If I cut it， I’ll probably sent out of the country，也顯示「被川普了」的無奈。

割韭菜，還有再生的機會，整個科學園區的外移就未必。雖說強者刀俎，弱者魚肉，但川普遇事仍有策略考量，以H200為例，西方媒體認為川普放行，係因繼續管制只會逼使中國加速自產，不如見好就收，反正有人買單，又可減緩中方研發進度，何不順水推舟？當然北京也不是省油的燈，自另有盤算，將計就計，以緩濟急，只是苦了台北，躺著也中一槍。至於歹戲拖棚的烏克蘭，美俄兩強也都是策略層次的考量，俄國厭惡北約東擴，美國不願犧牲卻樂於銷售軍火，幾年戰事下來，爾虞我詐一番後，目前觀察，最可能的結果是：俄國取得領土，美國取得鈔票，歐洲國家買單，至於烏克蘭則買了個寂寞。

佛里曼常有驚人之語，這次Trumped一詞，倒是提醒我們，無端被割韭菜之餘，還是要從戰略高度審酌得失，否則「被川普了」1.25兆再疊加關稅，卻買了個寂寞，就對不起半世紀以來累積的外匯存底了！

川普 烏克蘭 輝達 匯率 關稅

上一則

日相官邸人士拋「應擁核武」 前防相警告不可輕率談論

下一則

日本前航空幕僚長田母神俊雄斷言：一年內中國不會侵台或攻日

延伸閱讀

川普加碼聯邦機構聖誕多放兩天假 但交易所決定美股交易時段不變

川普加碼聯邦機構聖誕多放兩天假 但交易所決定美股交易時段不變
華府甘迺迪藝術中心更名 川普名字加入引發關注

華府甘迺迪藝術中心更名 川普名字加入引發關注
貼川普迷因圖結果坐牢1個多月 退休警察向警局提侵權訴訟

貼川普迷因圖結果坐牢1個多月 退休警察向警局提侵權訴訟
「川普媒體科技集團」與核融合公司TAE Technologies合併

「川普媒體科技集團」與核融合公司TAE Technologies合併

熱門新聞

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透

成人搶穿童裝 這款外套爆紅 UNIQLO也沒想到

2025-12-12 13:33
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥
陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」