我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學槍擊已2死9傷 學生哭躲圖書館

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

對停火「態度開放」卻仍互控攻擊 泰柬戰火擴大、白宮說話了

編譯梁采蘩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

泰國政府14日宣布，對東南部達叻府實施宵禁，原因是與柬埔寨之間的交火已擴及爭議邊境地區的沿海地帶。兩天前，美國總統川普才以調停者之姿宣布雙方同意停火。

路透報導，泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）在曼谷召開記者會、宣布宵禁措施後表示，自柬埔寨於13日再次表達對停火「持開放態度」以來，「整體而言，衝突仍在持續發生」。

他指出，泰國對透過外交方式解決衝突持開放態度，但強調「柬埔寨必須先停止敵對行動，我們才能展開談判」。

泰國軍方13日表示，已摧毀一座柬埔寨用來向該地區運送重武器與裝備的橋樑，並對柬埔寨沿海的戈公省境內、預先部署的砲兵陣地發動軍事行動。對此，柬埔寨指控泰國攻擊民用基礎設施。

柬中時報報導，泰軍公然無視川普與馬來西亞總理安華所推動的調停，持續侵略柬埔寨；總理洪馬內14日在臉書發文指出，英勇的前線將士正堅定捍衛國家主權與領土完整，令他深感自豪。

泰國這次宵禁範圍涵蓋達叻府內、與戈公省接壤的五個行政區，但不包括觀光勝地昌島（Koh Chang）與閣骨島（Koh Kood）。軍方先前已在東部的沙繳府實施宵禁，該措施目前仍然有效。

川普日前表示，12日他與泰國看守總理阿努廷以及柬埔寨總理洪馬內通話，雙方已同意「全面停火」。但阿努廷13日誓言泰國將持續戰鬥，「直到我們不再感受到對我們土地與人民的任何傷害與威脅」。

白宮發言人隨後表示，川普期望各方遵守所做出的承諾，並強調「他將在必要時追究任何一方的責任，以制止殺戮，並確保持久和平」。

柬埔寨 泰國 宵禁

上一則

助烏重建 歐盟無限期凍結俄2466億資產 俄提告反擊

延伸閱讀

布朗大學槍案2死9傷 嫌犯穿黑衣 川普：為遇難者祈禱

布朗大學槍案2死9傷 嫌犯穿黑衣 川普：為遇難者祈禱
ISIS襲敘利亞美軍釀3死 川普矢言「嚴厲報復」

ISIS襲敘利亞美軍釀3死 川普矢言「嚴厲報復」
泰柬衝突升溫 泰總理拚政績 川普關稅外交恐失效

泰柬衝突升溫 泰總理拚政績 川普關稅外交恐失效
川普才說「他們同意停火」 泰續炸柬邊境 還嗆：無須聽任何人命令

川普才說「他們同意停火」 泰續炸柬邊境 還嗆：無須聽任何人命令

熱門新聞

圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌