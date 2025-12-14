我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

中日下個衝突點？學者：警惕高市早苗是否參拜靖國神社

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國正密切關注，日本首相高市早苗是否會在12月26日前往靖國神社參拜。（路透）
中國正密切關注，日本首相高市早苗是否會在12月26日前往靖國神社參拜。（路透）

中日關係在日本首相高市早苗11月7日發表「台灣有事」相關談話後急速惡化，上海國際問題研究院資深研究員、上海市日本學會顧問吳寄南指出，高市早苗極有可能於12月26日前往靖國神社參拜，中國絕不能等閒視之。吳寄南並認為，目前日本國內的政治氛圍與「九一八」事變前頗為相似，中國必須密切關注當前日本掌權者的動向。

吳寄南近日接受中國網路媒體《觀察者網》專訪時表示，高市早苗作為自民黨內極端右翼代表人物，自當選國會議員以來，幾乎每年都會在夏秋兩季參拜靖國神社。

吳寄南指出，高市早苗常以安倍晉三的繼承者自居，在許多方面都有模仿安倍的跡象。安倍2012年12月就任首相後，於次年12月26日參拜靖國神社，對中日關係造成嚴重衝擊。高市很可能採取類似策略：在上任初期便進行參拜，以此凝聚保守派選民的支持、取悅右翼勢力，然後再像安倍那樣，逐步嘗試修復與包括中國在內的亞洲國家的關係。

他認為，高市早苗極有可能選擇與安倍參拜同日，即12月26日，前往靖國神社。吳寄南這一判斷基於兩方面原因：

一、高市早苗可能認為自己在涉台等問題上的表態已激怒中方，不介意再借參拜進一步示強，後續再擺出對話姿態進行緩和；

二、這樣做既能鞏固她在右翼及保守選民中的支持基礎，也能對外展現其一貫的對華強硬姿態。

對於高市早苗為何會在此時對台灣問題作出明確表態，吳寄南表示，高市此舉，首先源於其一貫的政治理念與戰略野心。「作為自民黨內極端右翼勢力的代表人物，她始終將擺脫戰後秩序、實現大國迷夢視為自己的至高使命。」「她在台灣問題上作出如此出格、赤裸的表態，正是這種政治理念與戰略野心的流露」。

吳寄南稱，此外，高市以英國前首相柴契爾夫人為楷模，渴望青史留名，這進一步驅動了她的行為。

因此，吳寄南認為，高市早苗的言論並非偶然失言，也不僅僅代表她個人，而是反映了日本保守派政客深層的戰略焦慮與考量。高市改變了日本當權者迄今為止的戰略模糊政策，是一個重大動向，中國絕不能等閒視之，因為它動搖了中日關係的政治基礎。

吳寄南並提到，很多有識之士認為，目前日本國內的政治氛圍與「九一八」事變前頗為相似：有人刻意煽動危機敘事，渲染日本正再次站在危機邊緣，將中國描繪成日本「前所未有的最大戰略挑戰」，同時強調俄羅斯、北韓乃至韓國對日本的「不友好」，從而鼓動日本「重新振作、奮力一搏」。因此他強調，中國必須密切關注當前日本掌權者的動向。

上海市日本學會顧問吳寄南認為，高市早苗極有可能於12月26日前往靖國神社參拜。圖...
上海市日本學會顧問吳寄南認為，高市早苗極有可能於12月26日前往靖國神社參拜。圖2014年8月15日二戰結束69周年紀念日當天，時為日本國會議員的高市早苗（左二）前往靖國神社祭拜戰爭死難者的資料照。 （美聯社）

日本 高市早苗 安倍

上一則

中戰機雷達照射「如槍口抵太陽穴」日自衛隊：若是美軍早反擊了

下一則

強人遺跡的北韓凱旋門、伊拉克軍刀門、緬甸翁山像

延伸閱讀

中國慰安婦剩7人在世 南京大屠殺倖存者：傷疤永遠忘不掉

中國慰安婦剩7人在世 南京大屠殺倖存者：傷疤永遠忘不掉
南京大屠殺88周年 洪秀柱批高市早苗：毫無反省

南京大屠殺88周年 洪秀柱批高市早苗：毫無反省
南京大屠殺公祭日 石泰峰致詞未譴責日相談珍愛和平

南京大屠殺公祭日 石泰峰致詞未譴責日相談珍愛和平
南京大屠殺今天公祭 中國重申絕不許日本軍國主義復燃

南京大屠殺今天公祭 中國重申絕不許日本軍國主義復燃

熱門新聞

圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌