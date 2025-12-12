美扣押委油輪後…普亭致電力挺馬杜洛 俄外長要川普政府解釋

在川普總統不斷對委內瑞拉施壓下，俄國總統普亭（左）11日與委國總統馬杜洛通話，表態支持，讓委國情勢更加複雜。（美聯社）

美軍近月多次攻擊加勒比海船隻後，10日在委內瑞拉 外海扣押了一艘油輪，司法部長邦迪(Pam Bondi)聲稱油輪上的石油因涉及「支持外國恐怖組織的非法石油運輸網」而受到制裁。委國的盟友這兩天表達支持，俄羅斯總統普亭致電力挺委總統馬杜洛(Nicolás Maduro)，俄外長則要求川普 政府解釋為何扣押油輪。

路透、國會山莊報(The Hill)報導，克宮表示普亭11日與馬杜洛通話，重申他「對馬杜洛政府政策的支持，該政策是為了面對日益增長的外部壓力，維護國家利益和主權。」

俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)11日也要求：「我真心希望美國出於對其他國際社會成員的尊重，能夠解釋一下究竟基於什麼事實促使他們這麼做，盡管他們自認為有權採取此類行動。」

拉夫羅夫又說，「這裡的資訊太少了，我不知道美國如何看待委內瑞拉局勢，只知道川普總統曾公開要求委內瑞拉政權替換或馬杜洛主動下台，但雪佛龍(Chevron)卻可以在委國展開業務、購買委國石油。這艘油輪上究竟載了多少非法燃料，我們必須想辦法查明真相。」

另一盟友白俄羅斯 亦釋出善意。消息人士透露，馬杜洛11月21日與川普通話時表示，只要他和他的家人能夠獲得完全赦免，他就同意下台並離開委內瑞拉。白俄官媒Belta報導，白俄總統魯卡申柯(Aleksandr G. Lukashenko)11月25日會見委內瑞拉駐莫斯科大使維拉斯奎茲(Jesus Rafael Salazar Velazquez)時表示，白俄始終歡迎馬杜洛，現在是他造訪白俄的時候了。

魯卡申柯11日又再跟維拉斯奎茲見面，他提醒維拉斯奎茲「我們曾同意在解決某些問題之後，你會找時間再來與我會面，這樣我們就能做出屬於我們職權範圍內的適當決定。如有必要，我們之後會再讓委內瑞拉總統參與。」

魯卡申柯與委內瑞拉保持友好關係，但由於其人權紀錄聲名狼藉、支持俄羅斯入侵烏克蘭，多年來一直受到西方國家冷落，今年才因俄烏戰爭、釋放政治犯等事項與川普政府展開對話。