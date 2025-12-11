我的頻道

每月孝親費6千元 各背學貸 亞裔醫師夫婦叫苦

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

日韓高峰會敲定 高市早苗、李在明1月在奈良東大寺會面

中央社／東京11日綜合外電報導
日本「每日新聞」今天引述數名日韓外交消息人士披露，日本首相高市早苗正在協調明年1月13日到14日左右，於日本奈良市的東大寺與南韓總統李在明舉行領袖會談。

報導指出，東大寺在日本奈良時代創建，與來自朝鮮半島的古代移民關係深厚。而日本與中國關係惡化之際，有意與鄰國南韓確認合作，並維持改善日韓關係的基調。

雙方也在協調於奈良市舉辦晚宴等活動。當地正好是前日相安倍晉三遭遇槍擊的事發地點，行程提案也包含訪問槍擊案現場附近並獻花。

安倍晉三被高市視為「政治導師」，他2022年7月在奈良市近鐵大和西大寺站附近輔選時，遭遇槍擊身亡，享年67歲。

日本富士新聞網（FNN）報導，日本內閣官房長官木原稔本月5日被問及李在明訪問日本一事時回應，日韓領袖10月底在亞太經濟合作會議（APEC）召開場邊會議時，李在明就已表示希望訪問奈良縣。

木原並未證實李在明即將訪日，僅稱「目前還沒敲定到對方國家的領袖層級訪問」。

木原也強調，「無論如何，雙方於10月的日韓領袖會談，一致認為應以自建交以來累積的日韓關係基礎為前提，使日韓關係邁向穩定發展」，並表示希望「包括積極推動穿梭外交在內，雙方政府能密切溝通與協調」。

日本 李在明 槍擊

南韓光州市圖書館工地驚傳坍塌 4工人遭活埋

晶片大投資 南韓備妥5340億美元

富比世2025百大最具影響力女性 高市早苗初登榜拿第3、最年輕是她

日中關係持續惡化 高市早苗:希望儘早見川普

金融時報:川普聲援不足 日促公開挺高市早苗

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

