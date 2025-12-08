我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

解放軍殲-15雷達照射日戰機 日相抗議 中方反控

編譯盧思綸、高詣軒、記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為2017年殲-15艦載戰鬥機從遼寧艦飛行甲板滑躍起飛。（中新社）
圖為2017年殲-15艦載戰鬥機從遼寧艦飛行甲板滑躍起飛。（中新社）

日本7日指控中共解放軍殲-15(J-15)戰機6日在沖繩本島東南方公海上空，兩度以雷達照射執行防空識別任務的航空自衛隊F-15戰機。中方反控日機多次抵近中國海軍訓練海空域「滋擾」，嚴重影響中方正常訓練，有關炒作與事實完全不符。

日本首相高市早苗7日表示：「這些雷達照射行為相當危險，遠遠超出飛行安全範圍。」她表示，日本已就這起「極其令人遺憾」的事件，向中國抗議，要求中方防止再度發生，日方將冷靜而堅決應對。

防衛大臣小泉進次郎7日表示，當時由中國航空母艦「遼寧號」起飛的J-15，以雷達鎖定日方F-15戰機並兩度進行間歇性照射，這已是「超出安全飛行所需範圍」的危險行為。小泉對事件表達「極度遺憾」，要求北京採取措施防止類似情況再度發生。

防衛省說明，自衛隊戰機兩度遭雷達照射，第一次為下午4時32分至4時35分，第二次為下午6時37分至約7時8分；兩次被雷達照射的為不同的F-15機組，事件未造成人員或機體損害。

防衛省指出，中方戰機雷達照射不排除屬於攻擊前瞄準的火控用途，構成危險行為。事件期間中國軍機並未侵犯日本領空，雙方軍機保持相當距離。

防衛省表示，這是日本首次公開中國軍機對自衛隊機進行雷達照射。過去公開的案例則是在海上，2013年1月，中國海軍艦艇曾在東海公海上，以射控雷達照射海上自衛隊護衛艦。

對於日本抗議，中方反控日本惡意滋擾。中共解放軍海軍發言人王學猛7日表示，遼寧艦航艦編隊日前在宮古海峽以東海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，事先公布訓練海空域，期間日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，影響中方正常訓練，危及飛行安全。

中國國防部7日晚發出聲明稱，遼寧艦編隊在宮古海峽以東海域開展遠海訓練，符合國際法和國際實踐。日方卻對中方行動惡意跟監滋擾，多次派飛機衝闖中方畫設公布的演訓區，事後還反誣中方正常操作，中方對日方尋釁滋事、誤導輿論表示強烈不滿，堅決反對。

「台灣有事論」滿月，中日3度海空對峙。 (製表/聯合報系)
「台灣有事論」滿月，中日3度海空對峙。 (製表/聯合報系)

日本 遼寧艦 解放軍

上一則

「台灣有事」僵局滿月 中國祭稀土牌反制日本

下一則

強弱分明？分析：俄加速攻烏 恐設更苛停戰條件

延伸閱讀

中外交部指控日本炒作「雷達照射」問題 渲染緊張局勢

中外交部指控日本炒作「雷達照射」問題 渲染緊張局勢
日戰機遭解放軍機雷達照射 中國升高回應駐日大使抗議

日戰機遭解放軍機雷達照射 中國升高回應駐日大使抗議
中國殲15雷達照射日本F-15 退役飛官：挑釁行為是兩面刃

中國殲15雷達照射日本F-15 退役飛官：挑釁行為是兩面刃
WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人