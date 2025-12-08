解放軍殲-15雷達照射日戰機 日相抗議 中方反控

圖為2017年殲-15艦載戰鬥機從遼寧艦飛行甲板滑躍起飛。（中新社）

日本 7日指控中共解放軍 殲-15(J-15)戰機6日在沖繩本島東南方公海上空，兩度以雷達照射執行防空識別任務的航空自衛隊F-15戰機。中方反控日機多次抵近中國海軍訓練海空域「滋擾」，嚴重影響中方正常訓練，有關炒作與事實完全不符。

日本首相高市早苗7日表示：「這些雷達照射行為相當危險，遠遠超出飛行安全範圍。」她表示，日本已就這起「極其令人遺憾」的事件，向中國抗議，要求中方防止再度發生，日方將冷靜而堅決應對。

防衛大臣小泉進次郎7日表示，當時由中國航空母艦「遼寧號」起飛的J-15，以雷達鎖定日方F-15戰機並兩度進行間歇性照射，這已是「超出安全飛行所需範圍」的危險行為。小泉對事件表達「極度遺憾」，要求北京採取措施防止類似情況再度發生。

防衛省說明，自衛隊戰機兩度遭雷達照射，第一次為下午4時32分至4時35分，第二次為下午6時37分至約7時8分；兩次被雷達照射的為不同的F-15機組，事件未造成人員或機體損害。

防衛省指出，中方戰機雷達照射不排除屬於攻擊前瞄準的火控用途，構成危險行為。事件期間中國軍機並未侵犯日本領空，雙方軍機保持相當距離。

防衛省表示，這是日本首次公開中國軍機對自衛隊機進行雷達照射。過去公開的案例則是在海上，2013年1月，中國海軍艦艇曾在東海公海上，以射控雷達照射海上自衛隊護衛艦。

對於日本抗議，中方反控日本惡意滋擾。中共解放軍海軍發言人王學猛7日表示，遼寧艦 航艦編隊日前在宮古海峽以東海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，事先公布訓練海空域，期間日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，影響中方正常訓練，危及飛行安全。