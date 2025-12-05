周刊文春雜誌：日官員透露川普與高市早苗通話 措詞嚴厲

日本首相高市早苗（圖）11月25日與美國總統川普通話後，在東京首相官邸向媒體談話時稱「詳細情況不便透露。」但日一雜誌12月5日發文稱，川普措詞相當嚴厲。 （路透）

日本 首相高市早苗 11月25日那通與美國總統川普 的電話，事後她對通話內容一直三緘其口，僅表示「細節不便透露」，日本政府對外的官方表態也是支支吾吾。然而，日本《週刊文春》雜誌12月5日在社媒發文稱，一名日本政府官員透露，「實際上，川普當時對我們措辭相當嚴厲。似乎還說了相當於『不要插手台灣問題』這樣的話」。

中國《觀察者網》引述了《週刊文春》在社交媒體上的發文並報導稱，中美元首於11月24日晚間通話後，不到12小時內，川普主動給高市早苗打了一通電話。結束通話後，高市早苗對外透露，「雙方圍繞強化日美同盟、印太地區面臨的局勢及各類議題廣泛交換了意見」，還稱「川普也表示和我是非常親密的朋友，隨時歡迎我給他打電話」。

但在被問及是否在通話中與川普談及台灣問題時，高市早苗避而不答，以「會談內容屬於外交往來範疇，因此不便透露詳情」為由一筆帶過。

日本外相茂木敏充11月25日被問到川普或美國國務卿魯比歐是否明確支持日本時，也數次表示未聽清楚問題，拒絕正面回答。

緊接著，美國《華爾街日報》11月26日援引知情人士消息稱，日本官員和一名美國知情人士透露，川普要求高市早苗克制涉台言論，並建議她不要在台灣主權問題上挑釁中國，但並未施壓高市撤回其言論。

日本內閣官房長官木原稔11月27日在例行記者會上被記者追問有關問題，兩次給了不一樣的回答。上午，他先是重複了日本先前發布的通稿內容，然後表示，（除此之外的具體談話內容）屬於外交往來，不予置評。”

但到了當天下午，木原稔轉變口風，直接說「報導中提到（高市）收到川普關於『在台灣主權問題上不要挑釁中國』的建議，這並非事實」。他還稱已向發布這一消息的《華爾街日報》提出了抗議。