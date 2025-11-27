我的頻道

快訊

香港大火 韓紅率先捐千萬人民幣、張柏芝捐百萬港元

國民兵遭伏擊 目擊者拍下「美軍在華府街頭槍戰」

日政府否認川普勸高市別挑釁 20分鐘通話細節曝光

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）和日本首相高市早苗（右）10月28日在日本東京迎賓館赤坂離宮簽署協議文件後握手。(歐新社)
美國總統川普（左）和日本首相高市早苗（右）10月28日在日本東京迎賓館赤坂離宮簽署協議文件後握手。(歐新社)

華爾街日報26日獨家報導，美國總統川普日前和日相高市早苗通話時，建議她別在台灣問題上挑釁中國。日本內閣官房長官木原稔27日反駁報導非事實。共同社引述知情人士報導，川、高通話時，曾對日中對立表達憂慮，要求避免對立升級，提及維持日中關係穩定的重要性。

消息人士向共同社表示，川高通話由美方提議，持續約20分鐘，川普談及日中關係時提到「需要進行管控」，並未要求高市撤回答辯。共同社指出，日中對立發展成也把美國捲入其中的外交問題。

日經新聞報導，高市身邊人士27日說明，川高對話是針對台灣相關發言引發中國抗議，目的在於合力讓事態平息下來。日本與美國政府至今都未曾公開承認，日相的台灣發言成為雙方討論的話題。

一名日本政府高官透露，川高通話中談及美國黃豆出口中國等貿易問題，並表示日方被告知「良好的美中關係，也會為日本帶來良好影響」。

另一方面，日本政府否定川普曾建議日本不要挑釁中國政府。日經報導，高市得知媒體報導後，向身邊人士稱川普「應該沒有說過那種話吧。」

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

日本 川普 高通

上一則

小學生也需要照顧 南韓公務員子女12歲前都能請育嬰假

