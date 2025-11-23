我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美烏會談內幕：檯面下火藥味十足 美控烏帶風向

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

印度恢復對中國旅遊簽證 雙邊關係持續趨緩

編譯中心／即時報導
今年8月31日，中國國家主席習近平在天津與印度總理莫迪舉行會談後，兩國關係就持續趨緩。（新華社）
今年8月31日，中國國家主席習近平在天津與印度總理莫迪舉行會談後，兩國關係就持續趨緩。（新華社）

中國《環球時報》引述印度新德里電視台22日報導稱，為推動印中關係正常化，印度政府已全面恢復向中國公民發放旅遊簽證，這是印中兩國關係持續緩和的又一重要訊號。

今年8月31日，中國國家主席習近平在天津會見出席2025年上海合作組織峰會的印度總理莫迪時強調，今年是中印建交75周年，雙方要從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，除加強戰略溝通，也應擴大交往合作。

隨後因新冠疫情中斷的中印直飛航班，在時隔五年多後就在今年10月底陸續恢復。印度靛藍航空（IndiGo）10月26日恢復‌加爾各答—廣州航線（每日一班），11月10日新增‌德里—廣州航線（每日一班）。‌中國東航則於11月9日復航上海—德里航線（每周三班）。‌‌

消息人士對《新印度快報》透露，印度政府日前已在全球範圍內對其駐外大使館及領事館發布「全面恢復對中國公民旅遊簽證辦理業務」的通知，此舉契合印中雙方為穩定雙邊關係而達成的一系列「以民眾為核心的舉措」。

據報導，今年7月，印度時隔五年恢復對中國公民的旅遊簽證辦理，但當時僅開放印度駐中國大使館及駐上海、廣州和香港領事館的辦理管道。《新印度快報》稱，此次將簽證辦理範圍擴大至全球，彰顯出印度對當前雙邊關係發展態勢的信心不斷增強。

不過，《環球時報》指出，在第一次「恢復簽證」後，中國遊客很快感受到印度對中國公民旅行簽證的高門檻，特別是在世界各國持續優化簽證的潮流下，印度簽證申請顯得缺乏效率。此次面對全球中國公民開放印度旅遊簽證，並不代表簡化了申請程序，其通過率是否有所改善仍待觀察。

印度一家旅行社的負責人維克拉姆．拉納說，目前印度面向中國遊客的簽證流複雜雜耗時，「導致中國遊客紛紛轉向其他目的地」。

此外，印度旅遊業重啟中國市場也面臨現實困難，如需要升級服務體系以貼近中國遊客的需求、接待酒店爭取提供中餐和中文菜單、招募懂中文的導遊、加強景點安全保障措施以緩解中國遊客對安全問題的顧慮等。

中青旅首席品牌官徐曉磊表示，前期赴印旅遊簽證開放及中印直航恢復，促進了中國公民赴印旅遊意願逐步恢復，帶來了積極影響，但短期內大規模增長的可能性較小，印度仍需在提升旅遊服務質量、加強安全保障、簡化簽證流程、加大中國市場營銷等方面持續改進，才能吸引更多中國遊客。

印度 簽證 大使館

上一則

中國出資建港蓋運河 柬埔寨恐成中國南海影響力跳板

延伸閱讀

COP30落幕 各方反應一覽

COP30落幕 各方反應一覽
移民專頁／與J-1持有者離婚 J-2即失效

移民專頁／與J-1持有者離婚 J-2即失效
印度國產戰機表演時墜毀 機師魂斷杜拜航空展

印度國產戰機表演時墜毀 機師魂斷杜拜航空展
印度戰機在杜拜航展墜機 飛行員未能逃生身亡

印度戰機在杜拜航展墜機 飛行員未能逃生身亡

熱門新聞

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。（美聯社）

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

2025-11-18 05:19
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰（左）及中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）18日在北京的外交部會晤後離開。(路透)

中日就高市「台灣有事」發言磋商 中方官員手插口袋掀日網抨擊

2025-11-18 19:49

超人氣

更多 >
上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人

上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤

2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤
中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了
USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權