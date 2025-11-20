新加坡總理談中日 暗勸雙方放下歷史成見

新加坡總理黃循財19日出席彭博新經濟論壇表示，新加坡及其他東南亞國家支持日本在區域內扮演更重要角色，包括安全前線，以促進更大的穩定。圖為黃循財10月27日在吉隆坡出席東南亞國協+3的峰會。(美聯社)

彭博新聞社報導，新加坡 總理黃循財19日在新加坡新經濟論壇(New Economy Forum)上，接受彭博新聞社總編輯米思偉(John Micklethwait) 訪問時表示，支持日本 在區域安全發揮更重要角色，並暗示勸解放下歷史成見，設法緩解兩國緊張局勢。他評論台海周邊局勢稱，在美國維持一中政策的背景下，除非出現真正踩到北京紅線的情況，否則台海不太可能爆發戰爭。

此外，黃循財認為，「(美中)激烈的競爭和較量還會繼續下去」， 「雖然這可能只是暫時的休戰，只是關係上的暫時穩定，但也是非常必要的休戰」。

他認為雙方所設立的護欄措施，確保了彼此的競爭較量不會演變成全面脫鉤，甚至走向更糟糕的對抗及衝突。

黃循財此前已多次警告，川普發動的全球關稅戰，以及在貿易及安全問題上與中國日益加深的分歧，不但終結了全球化及開放貿易的時代，而且華盛頓對北京採取的強硬行動，只會進一步加劇對抗。

但他指出，「美國針對中國採取的所有行動，從某種程度上來說只增強他們(中國)更加奮發圖強、加速科技自主的決心，他們鐵定了心要發展壯大」。

與其他東南亞 國家一樣，高度依賴貿易的新加坡，必須繼續努力在美中之間尋找微妙的平衡：前者是它最大的貿易夥伴，而後者則是頭號投資國及關鍵的安全盟友。

黃循財對此說，「我們沒必要在美中之間做出選擇靠邊站」，只會以新加坡的國家利益為出發點，「逐個問題」處理。

黃循財也表示，新加坡及其他東南亞國家支持日本在區域內扮演更重要角色，包括安全前線，以促進更大的穩定。

他指出，中日兩國儘管互為主要貿易夥伴，但因領土爭端、歷史戰爭及日美同盟，雙邊關係顯得複雜。「希望兩國能設法化解這些非常複雜的議題，」他說，「東南亞國家已經和日本做到這一點......我們將歷史放在一邊，並繼續向前邁進」。

黃循財拒絕對日本首相高市早苗的「台灣有事」言論置評，同時指出日本似乎傾向於穩定與中國的關係，而非讓局勢升級。他表示：「希望中國也能保持相同態度，即使存在分歧，仍然可以相處並共同合作。」

中國連日來動作頻頻，包括出動海警進入釣魚台海域（日本稱尖閣諸島）。在這個背景下，黃循財認為，由於美國堅持一中政策，台海爆發戰爭的可能性仍不太可能。

他表示：「除非出現真正跨越中國紅線的情況，比如說台灣宣布獨立，否則我們不認為戰爭會發生。」

台灣問題上，他認為「美國一貫堅持謹慎的政策，強調不應單方面改變現狀，這符合台灣關係法及一個中國原則」。

黃循財指出，「總的來說，美國在這個政策上始終保持一貫做法。如果美國繼續這樣做，是很有可能維護台海的和平與穩定」。