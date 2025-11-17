我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美禁Nvidia晶片輸中 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

高市早苗「台灣有事」論 前日相野田轟：輕率魯莽

編譯茅毅／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言，引發中日關係緊張。(路透)
日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言，引發中日關係緊張。(路透)

日相高市早苗7日一番「台灣有事」可能使日本出動自衛隊的發言仍餘波盪漾，最大在野黨立憲民主黨(立民黨)代表(黨魁)、前首相野田佳彥16日直言，高市在國會的答詢「相當輕率」；與她同黨的自民黨政務調查會長代行(政調會長代理人)田村憲久同日則替她緩頰說，「首相也在反省」。

68歲的野田曾在立民黨前身的民主黨執政時期擔任首相。他16日在該黨的長崎縣島原市集會中說，很遺憾，高市魯莽地將事情說過頭了，因此中日關係正演變為很嚴峻的局面，她的發言相當輕率。

野田還說，首相身為自衛隊官兵的最高指揮官，不可輕率講出具體事項，這也是不成文、理應心知肚明的規定；首相的發言不可損害國家利益，畢竟是一國領袖的發言，有那種自然而然就應該發言慎重的場合或情況，還是必須好好分清楚自己的所在。

然而野田也指出，感覺高市認為，自民黨支持者會歡迎這種言論，「我覺得，這更危險」。

野田表示，已有愈來愈多人感受到高市過頭的發言，所帶來的危險；若今後在國會有機會，「我將好好質詢她」。

日本朝野兩大黨自民黨和立民黨的黨務高層16日均參加富士電視台節目。立民黨政調會長本庄知史說，高市7日在日本眾議院預算委員會答詢時表明，台灣有事構成日本的「存亡危機事態」，能出動自衛隊，這凸顯她對日本安保法制的理解並不充分；在中國對台灣的定位上，她的認識也不充分。

同日也參加上述節目的田村則說，「首相也在反省，她都沒有完全、充分說明背景，今後應該不會有這類發言」。

對中國駐大阪總領事薛劍在社媒X平台(前身為推特Twitter)暗指高市的「斬首」發文，田村指稱，「這將助長恐怖活動，很不恰當。一般而言，薛劍本人要道歉，若中國政府對此沒有任何作為，我們就不得不採取相應措施」。

高市兼任執政的自民黨總裁，日本政黨內的政調會長職位被稱為「黨三役」之一，是僅次於黨魁的領導高層，另外兩個職位為幹事長及總務會長。

日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言，引發中日關係緊張。(路透)
日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言，引發中日關係緊張。(路透)

日本 民主黨 高市早苗

上一則

加薩連日暴雨 水淹帳篷營地

下一則

4關鍵議題沒突破 氣候峰會進入第2周 談判進度卡關

延伸閱讀

高市內閣支持率69% 突破「慶祝行情」持續高漲

高市內閣支持率69% 突破「慶祝行情」持續高漲
中國文旅部公告：提醒中國公民近期避免赴日旅遊

中國文旅部公告：提醒中國公民近期避免赴日旅遊
高市遭北京官方辱罵 德媒：中共認為「愈粗鄙愈正義」

高市遭北京官方辱罵 德媒：中共認為「愈粗鄙愈正義」
日相討論修改「非核3原則」曾稱不引進核武恐使美嚇阻力降低

日相討論修改「非核3原則」曾稱不引進核武恐使美嚇阻力降低

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉