高市早苗「台灣有事」論 前日相野田轟：輕率魯莽

日相高市早苗 7日一番「台灣有事」可能使日本 出動自衛隊的發言仍餘波盪漾，最大在野黨立憲民主黨 (立民黨)代表(黨魁)、前首相野田佳彥16日直言，高市在國會的答詢「相當輕率」；與她同黨的自民黨政務調查會長代行(政調會長代理人)田村憲久同日則替她緩頰說，「首相也在反省」。

68歲的野田曾在立民黨前身的民主黨執政時期擔任首相。他16日在該黨的長崎縣島原市集會中說，很遺憾，高市魯莽地將事情說過頭了，因此中日關係正演變為很嚴峻的局面，她的發言相當輕率。

野田還說，首相身為自衛隊官兵的最高指揮官，不可輕率講出具體事項，這也是不成文、理應心知肚明的規定；首相的發言不可損害國家利益，畢竟是一國領袖的發言，有那種自然而然就應該發言慎重的場合或情況，還是必須好好分清楚自己的所在。

然而野田也指出，感覺高市認為，自民黨支持者會歡迎這種言論，「我覺得，這更危險」。

野田表示，已有愈來愈多人感受到高市過頭的發言，所帶來的危險；若今後在國會有機會，「我將好好質詢她」。

日本朝野兩大黨自民黨和立民黨的黨務高層16日均參加富士電視台節目。立民黨政調會長本庄知史說，高市7日在日本眾議院預算委員會答詢時表明，台灣有事構成日本的「存亡危機事態」，能出動自衛隊，這凸顯她對日本安保法制的理解並不充分；在中國對台灣的定位上，她的認識也不充分。

同日也參加上述節目的田村則說，「首相也在反省，她都沒有完全、充分說明背景，今後應該不會有這類發言」。

對中國駐大阪總領事薛劍在社媒X平台(前身為推特Twitter)暗指高市的「斬首」發文，田村指稱，「這將助長恐怖活動，很不恰當。一般而言，薛劍本人要道歉，若中國政府對此沒有任何作為，我們就不得不採取相應措施」。