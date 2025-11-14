荷蘭等北約盟國放棄波音E-7 轉向歐洲替代方案

荷蘭國防部表示，荷蘭與多個北約歐洲夥伴已取消購買美國波音E-7「楔尾」（Wedgetail）預警機的計畫，另覓替代機型取代老化的波音E-3A空中預警機隊。圖為澳洲空軍之前參加新加坡航展的E-7預警機。（中央社）

荷蘭國防部 表示，荷蘭與多個北約 歐洲夥伴已取消購買美國波音 E-7「楔尾」（Wedgetail）預警機的計畫，另覓替代機型取代老化的波音E-3A空中預警機隊。

國防新聞（Defense News）報導，荷蘭國防部13日發布聲明指出，美國於7月退出空中預警管制系統（AWACS）汰換計畫，讓計畫失去戰略與財務根基。聲明說，目前其餘6個北約盟國正探詢替代方案與新合作夥伴。

北約目前在德國蓋倫基爾亨（Geilenkirchen）基地駐紮一個14架E-3A的預警機隊，是歐洲空中預警戰力骨幹。然而荷蘭國防部表示，這批飛機是一大噪音污染源，同時也將在2035年達到使用壽限。

荷蘭國防部副部長圖因曼（Gijs Tuinman）在聲明中說：「我們將於2035年之前啟用其他較為安靜新機種的決定不變。美國的退出，只是凸顯盡可能投資於歐洲航太工業的重要性。」

五角大廈今年7月取消E-7「楔尾」計畫，理由包括嚴重延宕、成本增加和難在高威脅環境下生存；美方改為投資太空偵察能力與額外配備E-2D「鷹眼」（Hawkeye）預警機。

E-3A是以1950年代設計的波音707改裝而成；而E-7的機體則是以較現代的波音737為基礎。

歐洲如今想以瑞典紳寶（Saab）公司的全球之眼（GlobalEye）預警偵察系統作為替代E-7的首選。

紳寶執行長約翰松（Micael Johansson）10月時表示，他們的全球之眼預警機已吸引北約、德國、丹麥等國興趣。全球之眼系統採用紳寶的雷達與探測器，機體選用龐巴迪（Bombardier）的長程商務機。