快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗。（路透）
日本首相高市早苗。（路透）

每日新聞報導，日本首相高市早苗10日在眾議院預算委員會表示，針對日前對於台灣有事的發言，「說法沿續政府一貫見解，沒有打算撤回或取消」。她說，「只是假設最壞的情況」，日後發言將謹慎，「今後不會在國會上明確假設特定情況來陳述」。

高市7日被立憲民主黨議員岡田克也問及，若中國以軍艦封鎖台灣海域，是否會構成存立危機事態。她答稱：「若使用軍艦伴隨動武，怎麼看都可能構成存立危機事態。」每日新聞指出，這是高市在接任首相前的論點，在此之前沒有現任首相曾明確指出，台灣有事可能構成存立危機事態。

這番言論引發熱議，中國駐大阪總領事薛劍8日一度在社群轉發相關新聞，語帶威脅寫到：「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎？」評論末了還附上一個憤怒的表情符號。

對此，立憲民主黨的大串博志10日在預算委員會要求高市撤回或取消發言，她予以拒絕，「作為自衛隊最高指揮官，必須設想各種情境，並綜合判斷。那天的回答是以最壞情況為例，稍微具體地作了答辯」。

高市強調，政府對「存立危機事態」定義的見解並未改變，仍是依據實際發生時的各別具體情勢，由政府綜合所有資訊判斷。她補充，將「台灣有事」視為可能構成存立危機事態的說法，不是日本政府的統一見解。

