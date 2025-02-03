我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

加徵關稅在即 白宮：川普、習近平最快在本周通話

金融時報：英國正預擬反制措施 防川普加徵關稅

中央社／倫敦3日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國首相施凱爾。（歐新社）
英國首相施凱爾。（歐新社）

美國總統川普近日宣布對盟友加拿大加徵25%關稅，引發加拿大回擊、宣告將對美國貨品加徵同等稅率關稅。英國「金融時報」報導，英國政府正預擬緊急應變計畫，一旦遭美方加徵關稅，即可提出反制。

金融時報（Financial Times）今天援引幾位不具名知情官員說法報導，英國政府已開始預先設想可能的報復措施。其中一名官員說，英國「已有所準備」，雖然英方期待與川普（Donald Trump）密切合作，但英國政府「永遠會做最符合國家利益的事」。

另一名官員則說，「開放經濟」是英國一大賣點，但目前不確定性非常高，因此「不可排除任何可能性」。

川普2日對媒體表示，他一定會對歐盟加徵關稅，歐盟對美國占盡便宜「實在太過分」，而英國雖然也「過分」，但仍在可解決範圍內。

英國首相府今天告訴媒體，英美貿易關係「公平且平衡」、雙方皆從中獲益；英國致力維護貿易自由開放，並期待與川普在既有強健基礎上，進一步推展英美貿易關係。

「金融時報」指出，一旦遭美方加徵關稅，英國財政部希望盡可能將報復措施維持在最低限度。總部位於倫敦的顧問公司Flint Global貿易分析師羅伊（Sam Lowe）提到，英國曾在川普第一任期（2017至2021年）與美國發生貿易爭端時，擬定一系列關稅報復品項，部分加徵關稅品項實際上是以川普票倉州內特定產業為目標。

羅伊說，為避免遭美方加徵關稅，英國或許可提議多買些美國產品，或者對北京採取較強悍立場。

英國自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）則呼籲首相施凱爾（Keir Starmer）召開大英國協峰會，以向同為大英國協成員的加拿大表達支持。

英、美、加拿大皆為北大西洋公約組織（NATO）以及情報分享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）成員，傳統上是具高度互信的盟友，如今關係面臨考驗。

去年7月贏得大選上台執政的英國工黨試圖改善脫歐後英國與歐盟的連結，同時鞏固並深化英美之間的特殊友好關係。考量川普團隊與歐盟在貿易、外交等領域有不少分歧，英國將如何在歐盟與美國之間取得平衡，能否兩邊得利、避免被迫「選邊站」甚至兩邊不討好，仍有待觀察。

關稅 川普 歐盟

上一則

格陵蘭擬禁外國對政黨捐款 丹麥重申其為非賣品

延伸閱讀

回應川普關稅威脅 歐盟主席提3因應原則：我們準備好了

回應川普關稅威脅 歐盟主席提3因應原則：我們準備好了
加徵關稅在即 白宮：川普、習近平最快在本周通話

加徵關稅在即 白宮：川普、習近平最快在本周通話
幾敗俱傷在所不惜 川普恐成美國最大風險

幾敗俱傷在所不惜 川普恐成美國最大風險
川普在紐約州好感率創新高 華人支持者談理由

川普在紐約州好感率創新高 華人支持者談理由

熱門新聞

天災人禍都將帶來重大傷害，示意圖。（取自123RF）

3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級

2025-01-29 13:32
巴拿馬運河。（路透）

批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元

2025-02-02 10:54
大S病逝日本，享年48歲。（取材自Instagram）

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

2025-02-03 19:50
美國富豪馬斯克；攝於去年5月。路透

回應川普關稅 加拿大安大略省長撕毀與星鏈合約

2025-02-03 10:04
南韓美女主播吳瑤安娜驟逝，得年28歲。(翻攝Instagram)

28歲南韓美女主播驟逝 慘遭霸凌、遺書曝4兇手

2025-01-31 21:33
全日空一架空中巴士A380，示意圖。（路透）

全日空客機落地傳事故 機翼撞擊福島機場空橋 釀3航班停飛

2025-02-02 04:48

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
大S徐熙媛驟逝／日本發病過程曝光 導遊目睹「流感4天奪命」

大S徐熙媛驟逝／日本發病過程曝光 導遊目睹「流感4天奪命」
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？