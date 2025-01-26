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波羅的海海底電纜遭破壞 瑞典扣押一艘「嫌疑船」

中央社綜合外電報導
拉脫維亞總理希林娜。(路透)
拉脫維亞總理希林娜。(路透)

瑞典和拉脫維亞之間一條位於波羅的海的海底光纖電纜遭破壞，瑞典今天表示，當局已扣押了一艘「嫌疑船」，拉脫維亞則派遣軍艦調查這起最新破壞行徑。

綜合法新社和路透社報導，過去幾個月來，波羅的海發生數起海纜遭蓄意破壞的可疑事件，對此周邊國家紛紛加強防範工作。部分觀察家將此歸咎俄羅斯

根據瑞典檢察官辦公室的聲明，瑞典檢方已對海底電纜遭「嚴重破壞」一事展開調查。北大西洋公約組織（NATO）也在這個區域部署巡邏艦。

瑞典檢方聲明指出，瑞典安全部門已扣押一艘涉嫌破壞海底電纜的船隻，作為調查的一環。

拉脫維亞海軍稍早表示，在事發地點周邊發現Michalis San這艘「嫌疑船」，附近還有兩另外艘船。

幾個追蹤船舶交通的網站說，Michalis San正駛向俄羅斯。

拉脫維亞海軍指揮官波倫克斯（Maris Polencs）在今天的新聞簡報會上說：「我們有一艘軍艦日日夜夜在波羅的海巡邏，一旦得知（有海底電纜）受損，即可迅速派遣因應。」

拉脫維亞總理希林娜（Evika Silina）表示，拉脫維亞已通知瑞典當局，兩國正共同努力應對這起事件。

希林娜還說，拉脫維亞政府正在與北約和波羅的海地區其他國家合作，以釐清最新事件的情況。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）證實，他與希林娜保持聯繫。

克里斯特森在社群平台X發文說：「資料顯示，瑞典和拉脫維亞之間至少一條海底光纖電纜遭到破壞。這條電纜歸拉脫維亞一家實體所有。」

他補充說：「瑞典、拉脫維亞和北約正為此密切合作。」

瑞典海軍發言人亞當森（Jimmie Adamsson）稍早對路透社說，現在要判斷電纜損壞的原因、是蓄意破壞還是技術故障仍為時過早。

瑞典 俄羅斯 北約

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