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中國Shein延攬法國前內政部長 遭批漂綠、破壞立法

中央社巴黎27日專電
中國網路超快時尚巨擘Shein。(路透)
中國網路超快時尚巨擘Shein。(路透)

中國快時尚龍頭Shein延攬法國前內政部長卡斯塔納等前人入職企業環境責任委員會，時間點就在參議院審查「反快時尚法」前夕，遭產業界批評Shein企圖漂綠，並破壞相關立法，引發譁然。

在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）第一任期時擔任內政部長的卡斯塔納（Christophe Castaner）日前遭法媒揭露，獲中國跨境電商平台希音（Shein）挖角，即將出任Shein社會與環境責任委員會成員，提名引發法國譁然與擔心。

卡斯塔納隨後也向外界證實此消息。Shein於12月初宣布設立戰略委員會以推動企業社會責任，涵蓋範圍包括歐洲、非洲與中東地區。

前三位進入委員會的，除了卡斯塔納外，還有法國受害者人權前事務部長蓋吉（Nicole Guedj）與法國產險聯盟前理事長史必茲（Bernard Spitz）。

面對前政府要員進入中國快時尚巨頭，法國女性成衣聯盟23日公開表達「深感憤慨」，尤其現在這波人事提名時機敏感。

今年3月，國民議會無異議一致通過旨在減少紡織產業對環境衝擊的反快時尚法案，包括設立環境責任的獎懲制度，環保表現最差的企業將被罰款，作為表現最優企業的獎勵金。此外，法案也規劃禁止廉價成衣的廣告，並向來自海外會造成污染的衣物課稅。

2025年初，法案即將交由參議院審查。因此法國各界質疑，這個時間點延攬卡斯塔納，是否是為了阻止法案？

該聯盟在新聞稿中批評，這波聘用「展現了這間企業明顯的漂綠（greenwashing）企圖。該企業以劣質衣物淹沒市場，並透過遊說試圖讓正在進行中的立法努力踩煞車」。

根據Shein今年8月的報告，該企業2023年排放了1670萬噸的二氧化碳，較2022年917萬噸碳排增長許多。快時尚中大量使用的聚酯纖維也是微塑膠污染物的主要來源。

聯盟主席席瓦隆（Yann Rivoallan）呼籲，「不能任由Shein這樣企業的利益踐踏整個產業為了達成負責任做法的努力」，並表示，「絕不能讓政治人物和大型破壞者間的可恥夥伴關係影響我們共同的未來」。

女性成衣聯盟邀請產業、公民、法國與歐洲政治人物大規模動員，「以對抗傷害反快時尚法案的企圖」。

此外，這間中國網路超快時尚巨擘也常因工作條件而遭到指責。去年6月，席瓦隆、法籍歐盟議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）等人連署投書，譴責Shein以罕見的暴力系統剝削勞工。

非政府組織公眾之眼（Public Eye）指出，為Shein工作的勞工，每天工作12小時，每個月只休一天，其中大多數人沒有工作合約也沒有保險。Shein也被指控利用強迫勞動的維吾爾族人。

卡斯塔納向世界報解釋，Shein聘用他們「是為了讓集團能在減少環境衝擊上走得更遠」，並說，「在產業變革上，僅靠公權力是不夠的」。

然而法國紡織產業仍認為，在即將制定打擊超快時尚具體措施之際，公眾人物為這樣一間在環境與社會衝擊上都備受譴責的公司服務，是一個令人擔憂的訊號。

馬克宏 電商

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