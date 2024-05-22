我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛機上走動伸展盡快回座位 安全帶指示燈滅還是要繫好

曾演出「麻辣教師GTO」 日本資深男星中尾彬心衰過世 享壽81歲

中國大使批日「被帶入火坑」日本官房長官：提出嚴重抗議

記者林宸誼／即時報導
針對中國大使批日「被帶入火坑」，日本官房長官林芳正在例行記者會表示，已經立即對此提出嚴重抗議。（路透）
針對中國大使批日「被帶入火坑」，日本官房長官林芳正在例行記者會表示，已經立即對此提出嚴重抗議。（路透）

針對中國駐日大使吳江浩表示，如果日本支持台灣獨立或中國分裂，「日本民眾將被帶入火坑」評論，日本內閣官房長官林芳正22日在例行記者會上表示，「我們認為，一位駐在東京的大使做出這樣的評論，是極度不適當的，而我們已經立即對此提出嚴重抗議。」

路透報導，林芳正並重申日本的立場指出，東京希望與台灣有關的議題能透過對話和平解決。

日本產經新聞報導，無黨派的日本眾議員松原仁21日表示，他已向眾議院議長提交「質問主意書」，要求日本政府將吳江浩驅逐出境。

松原仁表示，吳江浩去年4月就已發表過類似言論，時任日本外務大臣的林芳正就批評「駐東京大使做出這樣的言論是極其不恰當的」，並且透過外交管道提出強烈抗議。

松原仁強調，重複2次威脅言論是「極其不尊重的行為」，「我認為應該通知他是『不受歡迎的人』並驅逐他」。

針對松原仁的建議，日本政府預計在31日的內閣會議上做出答覆。

吳江浩是在20日「台灣問題與中日關係」座談會上提出「帶入火坑」的說法。現場有包括日本前外務省官員等10多名日本人士出席，出席座談的日本前首相鳩山由紀夫說，「基本上同意」他的說法。

吳江浩當時指出，當前台海局勢升溫，根源在於台灣企圖挾洋謀獨，外部勢力操弄以台制華。是誰長期對台非法售武？是誰在台島附近部署進攻性武器？是誰利用所謂台灣有事擴軍強武？答案不言自明。如果日本將自己綁上分裂中國的戰車，日本民眾將被帶入火坑。這句話聽起來刺耳，但有必要說清楚說明白，勿謂言之不預。

吳江浩去年4月在也在記者會上表示，「日本人民被帶入火坑」，當時日本政府也提出抗議。

日本 眾議員 眾議院

上一則

不賣就禁法案通過不到1個月 TikTok罕見宣布全球大裁員

下一則

跟進挪威 西班牙、愛爾蘭宣布承認「巴勒斯坦國」 以色列召回2大使

延伸閱讀

曾演出「麻辣教師GTO」 日本資深男星中尾彬心衰過世

曾演出「麻辣教師GTO」 日本資深男星中尾彬心衰過世
日本4月出現貿易逆差 日圓貶值推高進口成本

日本4月出現貿易逆差 日圓貶值推高進口成本
日本東京JR電車驚傳有人持刀 嫌犯已遭逮

日本東京JR電車驚傳有人持刀 嫌犯已遭逮
中駐日大使稱 日本若支持台獨 民眾將被「帶入火坑」

中駐日大使稱 日本若支持台獨 民眾將被「帶入火坑」

熱門新聞

一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X＠raisaku877）

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

2024-05-16 20:10
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區拍照。(新華社)

古埃及人如何蓋金字塔？美國大學最新研究揭開謎團

2024-05-17 17:08
新加坡航空表示，一架從英國倫敦起飛的班機當天因為嚴重亂流，緊急迫降泰國曼谷。(截取自X)

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

2024-05-21 08:01
伊朗搜救人員仍試圖在大霧中尋找總統的直升機。(擷自YouTube@FOX)

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

2024-05-19 14:11
伊朗政府在總統萊希(左)及外長艾密拉多拉安的座位放置了遺照及黑布，兩人在19日的直升機事故中罹難。(路透)

伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難

2024-05-20 00:10
伊朗總統萊希乘坐的直升機墜毀，無人生還。圖為救難人員扛著一具遺體下山。(美聯社)

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

2024-05-20 11:48

超人氣

更多 >
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷
全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州
人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產
藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲
小費激戰 「自願給」變成「一定要」

小費激戰 「自願給」變成「一定要」