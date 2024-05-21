以色列軍警疑通風報信 供極右派定居者破壞人道車隊

色列安全部隊的個別成員洩露物資車隊位置，供以色列極右翼活動團體和定居者攔截和破壞物資運送。上周援助車隊途經塔庫密亞檢哨站，遭到活動人士攔阻與破壞。(取自X)

衛報引述多名消息人士報導，以色列 安全部隊個別成員據報向極右翼分子洩露，到加薩 運送重要物資的貨車位置，從而攔截和破壞車隊。

Israelske højrefløjsaktivister blokerer hjælpelastbiler på vej til Gaza ved Tarqumiya-overgangen på Vestbredden 😤 pic.twitter.com/GBrMFITSug — Elise Bjerkrheim (@EBjerkrheim) 2024年5月14日

以色列活動團體Tzav 9發言人圖依圖（Rachel Touitou）證實，定居者透過以色列軍方和警方個別成員取得車隊位置，自1月開始阻擋車輛通行。

相關團體主張重要物資進入加薩後會流入哈瑪斯 手中，圖依圖說：「軍警的任務理應是保護以色列，但是他們被派去護送人道援助車隊，明知物資最終會流入哈瑪斯手裡。我們不能怪軍警或平民向團體提供車隊位置。沒錯，我們有些情報是來自以色列部隊的個別成員。」

衛報確認內部聊天訊息、部分證人和人權活動人士陳述均可證實軍警和活動團體勾結。

至於活動團體的主張，若干人道機構均予以駁斥；美方官員也稱沒有證據指物資遭哈瑪斯挪用。

上周社群平台X流傳影片顯示，援助車隊途經約旦河西岸希布倫（Hebron）以西的塔庫密亞（Tarqumiya ）檢哨站，遭到活動人士攔阻與破壞。

照片可見，活動分子將一箱箱物資扔到地面，米和麵粉遍布路面；平台後來更傳出運送物資的卡車起火照。Tzav 9指該破壞行動及燒毀車輛是其他團體策畫。

對此美國白宮譴責，襲擊車隊是「完全無法接受的行為」。