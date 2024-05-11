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聯大表決支持巴勒斯坦加入聯合國 以色列大使當眾掏碎紙機絞碎憲章

聯大表決支持巴勒斯坦加入聯合國 以色列大使當眾掏碎紙機絞碎憲章

編譯徐榆涵／即時報導
以色列駐聯合國大使爾登當眾拿出小型碎紙機，將聯合國憲章小冊子的封面粉碎。(路透)
以色列駐聯合國大使爾登當眾拿出小型碎紙機，將聯合國憲章小冊子的封面粉碎。(路透)

聯合國大會10日表決以143票贊成、9票反對通過，認定巴勒斯坦有資格成為聯合國正式會員國，投下反對票的以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）甚至拿出小型碎紙機，將聯合國憲章小冊子的封面粉碎，同時怒批該決議向「現代納粹」打開聯合國大門。

聯大10日決議以143票贊成、9票反對以及25票棄權通過，認定巴勒斯坦國符合聯合國憲章規定的聯合國會員國資格，因此應該被接納為「聯合國會員國」。包括中國、法國、俄羅斯等143國投下贊成票，而美國、以色列等9國則投下反對票，英國、德國、烏克蘭等25國棄權。

這項聯大最新決議並未賦予巴勒斯坦完全的會員地位與資格，僅承認巴勒斯坦符合入聯資格，並建議安理會重新考慮此事。

美國4月才於安理會表決時動用其常任理事國的否決權，駁回有關巴勒斯坦申請入聯。

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）在決議通過後，深感此次投票的歷史意義，稱自己曾數百次站上聯大講台，但通常是在悲慘的情況下，沒有一次能與今天的情況比擬。他認為，這次投票是他和他的人民經歷過最重要的一刻。

以色列駐聯合國大使爾登10日在曼蘇爾後發言，痛批該決議明顯違反聯合國憲章，並顛覆美國上個月在安理會的否決權，稱這一天將載入史冊，希望全世界記住這一刻。他在場上舉起一個攜帶式電動碎紙機，並當場將聯合國憲章小冊子的封面粉碎。

他並怒批，這項決議將授予特權給未來的恐怖國家哈瑪斯，為「現代納粹、我們時代的希特勒打開聯合國大門」。

以色列外交部長卡茲也譴責，該決議通過是「荒謬的決定」，凸顯聯合國結構性偏見，並鼓勵哈瑪斯去年10月7日的行動。

然而，美國已警告，很可能會再次於安理會上否決此一決議。根據聯合國憲章，決議案要通過，必須獲得安理會至少9個成員國支持，且其常任理事國包括中國、法國、俄羅斯、英國和美國，不得動用否決權。

爾登並怒批該決議向「現代納粹」打開聯合國大門。(路透)
爾登並怒批該決議向「現代納粹」打開聯合國大門。(路透)

聯合國 巴勒斯坦 以色列

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