滙豐、渣打施壓英首相 要求放寬擬議中的與中國業務往來限制

英相蘇納克領導的政府面臨部分英企施壓，希望放寬擬議中的對華業務往來限制。(路透)

英國首相蘇納克的政府面臨滙豐、渣打等銀行，以及其他英國大型公司施壓，他們要求政府放寬擬議中的對華業務往來限制。

他們主要針對新的國家安全立法的其中一部分。立法目的是提高與「對英國安全構成潛在風險」的國家進行交易的透明度。知情人士透露，企業正遊說不要將中國列入最嚴格的風險類別，否則會阻礙業務並引發負面影響。

要求匿名的知情人士表示，儘管政府尚未最終決定將中國列入名單，但金融業和其他公司已表達強烈反對。一位政府官員向彭博資訊透露，遊說人士不太可能完全如願以償。

企業與中國往來的密切程度是英國政治角力的一部分。受香港 問題和彼此間諜 指控等一系列事件的影響，倫敦和北京之間的關係緊張。英國官員本周指責中國利用駭客 手段建立英國國防人員檔案，北京否認。

蘇納克領導的保守黨分做兩派：對華鷹派希望採取強力行動，另一派希望以更謹慎的做法來保護與中國的大部分貿易。

去年通過的國家安全法成為辯論焦點。英國外交大臣卡麥隆周四發表重要國家安全講話後向記者表示，國安法是非常好的立法，但政府仍在討論如何適用。

該法案包括外國影響力登記計畫，要求依風險列出國家，而與相關國家有業務往來的公司須申報。官員考慮將中國納入「增強級別」，意味只要與任何被認為由中國控制的實體有業務活動，英企可能都必須公開申報。