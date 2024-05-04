時隔4年半 中日韓峰會5月26日至27日首爾登場

日媒報導，停辦近4年半的中日韓三國領導人會議可望在5月26日至27日在韓國首爾舉行，屆時的三國領袖都將是首度出席此峰會。圖為2019年12月第八次中日韓峰會，分別為時任南韓總統文在寅（左起）、中國總理李克強、日本首相安倍晉三。（路透）

日本 新聞網（JNN）報導，停辦近4年半的中日韓三國領導人會議可望在5月26日至27日在韓國首爾舉行，屆時中國國務總理李強、日本首相岸田文雄、南韓 總統尹錫悅將出席，將是3人首度出席三國峰會。

報導還說，預計日本、南韓將在會上就北韓研發核武及彈道導彈的威脅持續升高，敦促北京對平壤發揮影響力；另一方面，中國也可能就美日韓三國的安保合作施加壓力。

日本共同社4月10日曾引述消息報導，中日韓正協商5月26至27日在首爾舉行首腦會談。

當時的報導提到，除了經濟合作與人員交流將成為議題，三國峰會預計還會就俄烏衝突和中東局勢等交換意見。此外，日中之間存在福島核汙水排海和日本人在陸被拘等懸而未決的問題，日本或有意藉此與中方溝通。

上一次三國領導人峰會是2019年12月在中國四川成都召開，當時出席領袖分別為時任中國總理李克強 、日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅。2020年輪到韓國擔任主席國，但受新冠疫情和關係惡化等因素而停頓。

值得注意的是，這四年半期間，上屆出席峰會的中日韓領袖三人中已有二人離世。李克強2023年10月，在上海休養時突發心臟病逝世，安倍晉三2022年7月，在奈良發表選舉演說時遇刺身亡，而文在寅也在2022年卸任後，和前幾任南韓總統依樣遭到調查。

去年11月底，中日韓外長會時隔4年多首次舉行，歷時約100分鐘，三方同意為三國領袖會議創造條件，並加緊相關籌備工作。

三國近日在金融領域亦有三方合作。韓聯社報導，第24屆中日韓財長和央行行長會議3日在喬治亞首都第比利斯舉行，三國商定，若東協與中日韓（10+3）機制成員國面臨外匯流動性危機，為更有效切實地提供幫助，將進一步強化金融安全保障。三國商定改善清邁倡議多邊化協議（CMIM）籌資方式，以及在該協議框架內新設快速融資機制（RFF）。